В России до конца года может появиться закон о самозапрете кредитов Депутат Аксаков: самозапрет кредитов защитит граждан от недобросовестных близких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом году со счетов россиян украли 15 млрд рублей, часть этих средств была оформлена в кредит, причем в ряде случаев займы берут родственники потерпевших, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, с целью защиты денег граждан парламентарии разработали законопроект, дающий возможность добровольно отказаться от заключения любых кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями.

Бывают случаи, когда родственники и даже посторонние люди узнают чьи-то персональные «карточные» данные. Или родители разрешают пользоваться своими банковскими карточками детям, сообщают им ПИН-код, а потом узнают, что их отпрыски оформили на них кредит онлайн, — пояснил депутат.

Он добавил, что обычно люди не хотят подавать заявления в полицию на своих близких, но просят решить проблему путем разрешения самозапрета на взятие кредитов. Соответствующий законопроект могут принять до конца года, но его требуется доработать ко второму чтению.

Как рассказал Аксаков, при этом у человека останется право в любой момент снять запрет. Он также напомнил, что если люди самостоятельно переводят деньги мошенникам, полностью защитить их в этой ситуации невозможно. Поэтому необходимо повышать финансовую грамотность населения, объяснять людям, что они не должны отдавать деньги посторонним, кем бы они ни представлялись.

Кроме того, по словам парламентария, в последнее время получила распространение мошенническая схема, когда люди выставляют себя жертвами аферистов, хотя на самом деле добровольно переводят деньги, а потом требуют возмещения ущерба.

Мы не должны создавать новые лазейки для мошенников. В то же время мы продолжаем делать все, чтобы лучше защищать средства людей от хищений. <...> В 2022 году со счетов россиян украли 15 млрд рублей, часть этих средств была оформлена в кредит. В том числе установление запрета на получение кредита позволит сократить число таких случаев, — резюмировал законодатель.

Ранее экономист Валерий Корнеев рассказал, что запрет человека самому себе на взятие кредитов позволит защититься от мошенников. Он отметил, что самозапрет на «Госуслугах» необходим из-за возможности кражи логина и пароля от портала, а также электронной подписи, с помощью которой можно оформить кредит на человека.