Экономист объяснил пользу самозапрета на взятие кредитов Экономист Корнеев: самозапрет на взятие кредитов защитит от мошенников

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Законопроект о запрете взятия кредитов самому себе позволит защититься от мошенников, рассказал экономист Валерий Корнеев. В беседе с «360» он отметил, что самозапрет на «Госуслугах» необходим из-за возможности кражи логина и пароля от портала, а также электронной подписи, с помощью которой можно оформить кредит на человека.

Система [с самозапретом] существует, чтобы мошенники, используя недобросовестных нотариусов или еще каким-нибудь способом, не пытались взять деньги со счета человека и провести какие-либо операции, — объяснил эксперт.

Экономист считает, что финансовые структуры не должны стараться упрощать взятие кредитов или займов, чтобы загонять людей в финансовую кабалу. По мнению Корнеева, кражи баз данных происходят часто, в связи с чем упрощение системы взятия кредитов облегчает жизнь мошенникам.

Эксперт порекомендовал задумываться, прежде чем начинать пользоваться новыми технологиями, связанными с финансами. В пример Корнеев привел оплату с помощью Face ID. Система достаточно новая, а любое программное обеспечение дает злоумышленникам потенциальную возможность для кражи данных, и если банковскую карту можно просто заменить, то как поступить в случаях кражи face id, пока непонятно.

Ранее стало известно о внесении на рассмотрение законопроекта, позволяющего россиянам с помощью портала госуслуг установить самим себе запрет на кредиты и займы. Банк России предложил ввести механизм в отношении всех профессиональных кредиторов.