Россияне смогут сами себе запретить брать кредиты РИА Новости: проект о самозапрете на получение кредитов в РФ готовится к внесению в ГД

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К внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий россиянам с помощью портала «Госуслуги» установить самим себе запрет на кредиты и займы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Банка России. В прошлом году регулятор предложил ввести механизм самозапрета, который будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов. Для установки ограничений следует зафиксировать запрет в своей кредитной истории.

Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу, — сообщили в ЦБ.

По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, банки «концептуально согласны» с таким механизмом. Он добавил, что для реализации потребуется внести изменения в законы о кредитных историях и потребительском кредите. Заходя на «Госуслуги», граждане смогут выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов и займов, данный запрет автоматически будет попадать в бюро кредитных историй. В результате банки будут видеть выставленные ограничения на кредитование, пояснил Войлуков.

Ранее экономист Михаил Беляев посоветовал для улучшения кредитной истории взять небольшой заем в микрофинансовой организации (МФО) и выплатить его. Он уточнил, что это поможет показать, что человек является надежным заемщиком, и проблем с оформлением кредита в случае необходимости будет меньше. Беляев отметил, что взятые в МФО деньги для такой цели тратить не надо — они пойдут на погашение займа.