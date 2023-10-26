Ключевая ставка ЦБ убивает наше будущее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завтра, 27 октября, Центробанк, по прогнозам экспертов, повысит ключевую ставку. Часть аналитиков полагают, что она вырастет с 13% до 14%. Другие эксперты допускают рост сразу до 15%. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко высказал NEWS.ru свое мнение о том, как это повлияет на бизнес и обычных россиян, сможет ли остановить падение рубля и когда можно будет снова думать о выгодных кредитах.

Как будут менять ключевую ставку

— До конца года пройдет еще два заседания Центробанка — 27 октября и 15 декабря. Скорее всего, завтра ставку повысят до 14%, а в следующий раз — до 15%. Но делать это сейчас уже бессмысленно. Основной задачей повышения ставки была борьба с инфляцией и девальвацией (до санкций 2022 года действовал механизм: чем выше ставка ЦБ, тем дороже кредиты в рублях, а значит, дороже сам рубль; поэтому при росте ключевой ставки рос и курс рубля. — NEWS.ru.).

Но теперь, в условиях сильного дефицита иностранной валюты в России, на курс рубля влияет совершенно другое — продажа экспортерами валютной выручки. Теперь экспортеры в принудительном порядке продают на бирже вырученные от торговли доллары, евро и юани, снижая их дефицит и, следовательно, их курс. И вот мы видим уже 93 рубля за доллар.

Чтобы ключевая ставка могла оказать влияние на курс, надо было в августе ее резко поднимать не с 8,5% до 12%, а сразу до 15,5–17%. А потом также резко опустить, чтобы сделать кредиты более дешевыми (ставки по кредитам и вкладам часто повторяют динамику ключевой ставки. — NEWS.ru.). Но так как ключевую ставку поднимают постепенно, то и опускать ее тоже будут постепенно. Возможно, опускать ее начнут перед выборами президента, которые состоятся в марте 2024 года, чтобы показать, что ситуация в экономике налаживается. Но делать это, повторюсь, будут медленно, а значит, и ставки по кредитам будут относительно высокими еще долго.

Как это ударит по бизнесу

— Долгий период высоких ключевых ставок дает российскому бизнесу длительные болезненные ощущения. Ведь бизнес, с одной стороны, понимает, что он проспал внешние рынки. Он еще может что-то продавать в Европу через Турцию и Китай, но полностью зависит от стран-посредников.

А с другой стороны, высокая ключевая ставка убивает будущность российского бизнеса. Ведь нереально прогнозировать развитие своего бизнеса из-за слишком дорогих кредитов. У нас бизнес в основном берет так называемые револьверные кредиты — те, которые автоматически возобновляются. Сейчас такие кредиты предприниматели смогут брать явно меньше — слишком уж они дорогие. А без них просчитывать свое развитие просто нереально.

Если раньше мы делали стратегию для того или иного бизнеса на 36–60 месяцев, то сейчас мы делаем стратегию на 18 месяцев. Если бы кто-то мне пару лет назад об этом рассказал, я бы рассмеялся. Ведь 18 месяцев — это срок для тактики, но не для стратегии. Но теперь прогнозировать ситуацию приходится максимум на такой срок.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как повлияет на обычных россиян

— Бизнес, которому все же нужно будет привлекать деньги, в условиях высокой инфляции и других факторов неопределенности продолжит поднимать цены. Только по итогу этого года товарная инфляция (подорожание товаров. — NEWS.ru.) составит, по моим оценкам, 25–30%. Для сравнения, ЦБ официально ожидает куда меньше — в районе 7%. А по итогу следующего года, полагаю, реальная товарная инфляция составит еще 20%. Но уже в этих пределах ее будут держать, потому что там опять же будут выборы президента. И власти будут стараться регулировать цены.

Кроме того, при высокой ключевой ставке россияне смогут взять меньше потребительских кредитов на свои нужды. И еще меньше ипотеки — в особенности на вторичное жилье, так как там нет льготных программ. Мы уже видим, что во время торга за вторичку срезается 10–15% от изначальной цены объявления. Примерно так же это будет происходить и в следующем году: продавцам недвижимости придется давать скидки, чтобы их жилье купили при такой дорогой ипотеке.

Меньше всего ситуация повлияет на рынок новостроек, так как часто квартиры в них берут под льготную ипотеку в 8% или семейную ипотеку в 6%, и изменение ставки ЦБ никак не влияет на эти фиксированные проценты. А вот тем, кто под эти программы не подпадает и будет покупать квартиры в новостройках при помощи обычной ипотеки, взять жилищный кредит станет явно тяжелее.

Читайте также:

Сколько будет стоить доллар к концу 2023 года, в 2024-м: что сделают власти

Банки сократили выдачу кредитов: что делать, чтобы одобрили заем денег

Мобильная связь и интернет в РФ подорожают: как вырастут цены в 2024 году

Россияне с доходом от 130 тысяч рублей заплатят новый налог: как и зачем

Пиво сравняют с водкой? Цены на слабый алкоголь хотят регулировать