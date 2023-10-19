Пиво сравняют с водкой? Цены на слабый алкоголь хотят регулировать Эксперт Чеглов считает, что цены на дешевое пиво могут вырасти на 10–15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут ввести госрегулирование цен на пиво, а также сидр и медовуху по аналогии с крепким алкоголем. Сейчас, к примеру, каждый год Минфин устанавливает минимальную стоимость водки, коньяка и некоторых других видов спиртного. В Госдуме предлагают дополнить этот перечень более «легкими» напитками. NEWS.ru рассказывает, к каким последствиям это может привести, вырастут ли цены на слабый алкоголь и стоит ли опасаться его дефицита.

Зачем Минфин просят регулировать цены на алкоголь

В России могут ввести госрегулирование цен на пиво и сидр. Соответствующее обращение от депутатов Госдумы было направлено в Минфин для экспертной проработки.

Комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, цену на которые контролирует государство, пивом, сидром, пуаре, медовухой и подобными слабоалкогольными напитками по аналогии с тем, как сегодня контролируется стоимость водки и коньяка.

Авторы документа указывают, что целью нововведений является снижение нелегального оборота алкоголя, защита жизни и здоровья потребителей, поддержка конкуренции и поступление дополнительных доходов в бюджеты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С чего все началось

В начале июня в России зафиксировали десятки смертельных случаев отравления алкогольным продуктом «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Только в Ульяновской области более 20 человек умерли после употребления напитка. Общее число жертв в регионах страны достигло 47 человек, еще 61 пострадал.

В ответ профильный комитет Госдумы рекомендовал Минфину усилить контроль за продажей разливных напитков вплоть до полного запрета и создания реестра дистрибуторов. Тогда же ведомству предложили заменить понятие «пивной напиток» на «пиво специальное» и разработать новые стандарты для подобной продукции.

А Российская национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить на него минимальную розничную цену. По мнению экспертов, это могло бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафакт.

Цены на какой алкоголь уже регулируются государством

Сейчас государство устанавливает минимальную стоимость водки, коньяка, бренди, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%. И дешевле этих цен алкоголь продаваться не может. С 2015 года власти также регулируют и минимальную стоимость игристых вин.

С 2024 года нижний предел стоимости водки в продаже может вырасти с 281 до 299 рублей за 0,5 литра (повысить минимальные цены на водку просили сами производители), на коньяк — с 517 до 556 рублей за аналогичный объем и на бренди — с 375 до 403 рублей. Также Минфин предложил внести ром в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице. Обсуждается сумма 403 рубля за пол-литра.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О повышении минимальной розничной цены на игристые вина пока не сообщалось. С 1 января 2023 года она составляет 239 рублей за 0,75 литра.

Возможность введения минимальной цены на тихие вина только обсуждалась, но никакого решения так и не было принято. Цены на пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки до сих пор тоже никак не регулируются.

Как эксперты оценивают предложения депутатов

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с NEWS.ru отметил, что видит в госрегулировании цен на алкоголь только хорошее.

По его словам, до 2016–2017 года «минималка» была своего рода индикатором легальности. Затем в рознице начала работать система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), которая теперь «не пускает контрафактную продукцию в официальные магазины». И сегодня в качестве индикатора добросовестности производителя минимальная цена не работает. Зато играет важную роль в вопросах качества продукции, поясняет Дробиз.

«Продукт должен быть изготовлен в соответствии с теми технологическими требованиями, которые прописаны в документах. Отказываясь вводить минимальную цену на тихие вина, государство тем самым помогает фальсификаторам винодельческой продукции и винных напитков, присутствующих на рынке. На самом деле минимальные розничные цены нужно вводить на всю продукцию, в том числе и на слабоалкогольные напитки», — отмечает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему это особенно актуально для пива

Долгое время на российском рынке пива господствовали зарубежные пивные компании, напоминает Дробиз. Так, в 2007 году они занимали 92% рынка, в начале 2023 года — 65%.

Обладая неограниченными финансовыми возможностями, они лоббировали собственные интересы и могли позволить себе продать пиво ниже себестоимости (например, в первую неделю одну торговую марку продавали по акции, вторую неделю — другую и т. д.). Российские пивовары такого себе позволить не могли, продолжает эксперт. «Сейчас доля зарубежных компаний на нашем рынке пива снизилась до 20%, и отечественные пивовары получили возможность лоббировать правильные прогрессивные решения», — объясняет Дробиз.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, инициативу, скорее всего, примут, так как она находится «в рамках существующего тренда на маркировку и контроль товародвижения».

«Пиво — это как раз тот товар, по которому возникает много вопросов в части качества», — замечает он. По словам эксперта, против введения минимальных цен на пиво выступали крупные зарубежные компании, обладающие административным ресурсом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как вырастут цены на пиво, если решение будет принято

Цены на контрафактное, фальсифицированное пиво поднимутся до уровня легального, прогнозирует Дробиз. «Сегодня литр сваренного официальными производителями пива в России стоит 160 рублей. Это средняя цена, не минимальная. Бутылка самого дешевого пива вряд ли должна продаваться менее чем за 50 рублей», — полагает он.

Вячеслав Чеглов допускает, что стоимость пива из низкоценового сегмента может увеличиться на 10–15%, особенно в регионах. В общепите цены могут вырасти на 10%, но это уже из стремления заработать «на волне информационной обработки населения», замечает он.

«На основной сегмент нововведение не повлияет. И дефицита ждать не стоит, скорее спрос скорректируется», — добавляет Чеглов.

При этом эксперты едины во мнении, что в дополнение к ценовому регулированию рынку необходимо ужесточение стандартов качества.

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