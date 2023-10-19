В России могут ввести госрегулирование цен на пиво, а также сидр и медовуху по аналогии с крепким алкоголем. Сейчас, к примеру, каждый год Минфин устанавливает минимальную стоимость водки, коньяка и некоторых других видов спиртного. В Госдуме предлагают дополнить этот перечень более «легкими» напитками. NEWS.ru рассказывает, к каким последствиям это может привести, вырастут ли цены на слабый алкоголь и стоит ли опасаться его дефицита.
Зачем Минфин просят регулировать цены на алкоголь
В России могут ввести госрегулирование цен на пиво и сидр. Соответствующее обращение от депутатов Госдумы было направлено в Минфин для экспертной проработки.
Комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, цену на которые контролирует государство, пивом, сидром, пуаре, медовухой и подобными слабоалкогольными напитками по аналогии с тем, как сегодня контролируется стоимость водки и коньяка.
Авторы документа указывают, что целью нововведений является снижение нелегального оборота алкоголя, защита жизни и здоровья потребителей, поддержка конкуренции и поступление дополнительных доходов в бюджеты.
С чего все началось
В начале июня в России зафиксировали десятки смертельных случаев отравления алкогольным продуктом «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Только в Ульяновской области более 20 человек умерли после употребления напитка. Общее число жертв в регионах страны достигло 47 человек, еще 61 пострадал.
В ответ профильный комитет Госдумы рекомендовал Минфину усилить контроль за продажей разливных напитков вплоть до полного запрета и создания реестра дистрибуторов. Тогда же ведомству предложили заменить понятие «пивной напиток» на «пиво специальное» и разработать новые стандарты для подобной продукции.
А Российская национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить на него минимальную розничную цену. По мнению экспертов, это могло бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафакт.
Цены на какой алкоголь уже регулируются государством
Сейчас государство устанавливает минимальную стоимость водки, коньяка, бренди, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%. И дешевле этих цен алкоголь продаваться не может. С 2015 года власти также регулируют и минимальную стоимость игристых вин.
С 2024 года нижний предел стоимости водки в продаже может вырасти с 281 до 299 рублей за 0,5 литра (повысить минимальные цены на водку просили сами производители), на коньяк — с 517 до 556 рублей за аналогичный объем и на бренди — с 375 до 403 рублей. Также Минфин предложил внести ром в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице. Обсуждается сумма 403 рубля за пол-литра.
О повышении минимальной розничной цены на игристые вина пока не сообщалось. С 1 января 2023 года она составляет 239 рублей за 0,75 литра.
Возможность введения минимальной цены на тихие вина только обсуждалась, но никакого решения так и не было принято. Цены на пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки до сих пор тоже никак не регулируются.
Как эксперты оценивают предложения депутатов
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с NEWS.ru отметил, что видит в госрегулировании цен на алкоголь только хорошее.
По его словам, до 2016–2017 года «минималка» была своего рода индикатором легальности. Затем в рознице начала работать система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), которая теперь «не пускает контрафактную продукцию в официальные магазины». И сегодня в качестве индикатора добросовестности производителя минимальная цена не работает. Зато играет важную роль в вопросах качества продукции, поясняет Дробиз.
«Продукт должен быть изготовлен в соответствии с теми технологическими требованиями, которые прописаны в документах. Отказываясь вводить минимальную цену на тихие вина, государство тем самым помогает фальсификаторам винодельческой продукции и винных напитков, присутствующих на рынке. На самом деле минимальные розничные цены нужно вводить на всю продукцию, в том числе и на слабоалкогольные напитки», — отмечает собеседник NEWS.ru.
Почему это особенно актуально для пива
Долгое время на российском рынке пива господствовали зарубежные пивные компании, напоминает Дробиз. Так, в 2007 году они занимали 92% рынка, в начале 2023 года — 65%.
Обладая неограниченными финансовыми возможностями, они лоббировали собственные интересы и могли позволить себе продать пиво ниже себестоимости (например, в первую неделю одну торговую марку продавали по акции, вторую неделю — другую и т. д.). Российские пивовары такого себе позволить не могли, продолжает эксперт. «Сейчас доля зарубежных компаний на нашем рынке пива снизилась до 20%, и отечественные пивовары получили возможность лоббировать правильные прогрессивные решения», — объясняет Дробиз.
По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, инициативу, скорее всего, примут, так как она находится «в рамках существующего тренда на маркировку и контроль товародвижения».
«Пиво — это как раз тот товар, по которому возникает много вопросов в части качества», — замечает он. По словам эксперта, против введения минимальных цен на пиво выступали крупные зарубежные компании, обладающие административным ресурсом.
Как вырастут цены на пиво, если решение будет принято
Цены на контрафактное, фальсифицированное пиво поднимутся до уровня легального, прогнозирует Дробиз. «Сегодня литр сваренного официальными производителями пива в России стоит 160 рублей. Это средняя цена, не минимальная. Бутылка самого дешевого пива вряд ли должна продаваться менее чем за 50 рублей», — полагает он.
Вячеслав Чеглов допускает, что стоимость пива из низкоценового сегмента может увеличиться на 10–15%, особенно в регионах. В общепите цены могут вырасти на 10%, но это уже из стремления заработать «на волне информационной обработки населения», замечает он.
«На основной сегмент нововведение не повлияет. И дефицита ждать не стоит, скорее спрос скорректируется», — добавляет Чеглов.
При этом эксперты едины во мнении, что в дополнение к ценовому регулированию рынку необходимо ужесточение стандартов качества.
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