Число жертв «Мистера сидра» в России увеличилось SHOT: число жертв «Мистера сидра» в России увеличилось до 47 человек

Фото: СК РФ

Число жертв от алкогольного напитка «Мистера сидра» в России увеличилось до 47 человек, еще 61 пострадали, передает Telegram-канал SHOT. Недавно стало известно, что причиной смерти мужчины из города Шумиха Курганской области стал «Мистер сидр».

Telegram-канал отметил, что в больницу его доставили вечером 3 июня в тяжелом состоянии, через сутки он скончался. Повторная судмедэкспертиза показала, что мужчина умер от алкоголя, который в регион поставила все та же самарская компания «Анди», которая была ответственна за производство напитка. Случай был выделен в новый эпизод уголовного дела по факту производства товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

О череде смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно в начале июня. За считанные дни число жертв превысило отметку в 100 человек. Только в Ульяновской области было зафиксировано свыше 20 случаев летального исхода из-за употребления напитка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне произошедшего поручил правительству снять мораторий на плановые проверки для алкогольного бизнеса. Это экономическое ограничение распространялось на отрасль до 2030 года.