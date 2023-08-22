Как подорожает алкоголь к Новому году: покупать ли шампанское уже сейчас Эксперты оценили, как вырастут цены на самые популярные алкогольные напитки до конца 2023 года

Фото: shutterstock.com

За последний год розничные цены на алкоголь в России увеличились в среднем на 1,8–6,3%. При этом рост цен на крепленые вина и шампанское превысил уровень общей инфляции, а пиво подешевело. NEWS.ru рассказывает, что будет с ценами на алкоголь до конца 2023 года и стоит ли делать запасы на Новый год.

Стали ли россияне больше пить в 2023 году

Судя по материалам Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), предоставленным NEWS.ru, в России регулярно растет потребление ликерного вина (например, кагора и массандры). За январь — июль 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) его продажи выросли почти вдвое — на 97%. За этот же период потребление винных напитков с добавлением спирта выросло на 30,6%, а слабоалкогольных крепостью до 9% (например, джин-тоника) — более чем на 17%. Почти на 9% вырос спрос на игристые и шампанские вина. Тихие вина стали покупать на 6% чаще.

Потребление водки не изменилось, выбирать коньяк стали на 10% больше покупателей. Продажи крепких горьких настоек и старков (более 25% спирта) выросли на 28%. Спрос на пиво и пивные напитки вырос на 1,2%. При этом спрос на все виды алкоголя вместе (за исключением пива) вырос лишь на 4%. То есть потребление спиртного в России пусть медленно, но все же увеличивается. Похожие тенденции по росту продаж разного вида алкоголя фиксировались и в прошлом году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выросли цены на алкоголь за последний год

По данным Росстата, за год (июль 2023 к июлю 2022 года) средние розничные цены на водку в России выросли на 1,83% (с 685,5 до 698 руб. за литр), на отечественный коньяк — на 0,38% (с 1339,4 до 1361 руб. за литр). Вино (сухое, полусухое и полусладкое крепостью до 14%) подорожало в рознице на 2,6% (с 528,8 до 538,4 руб. за литр).

Крепленые вина (крепостью до 20%) стали дороже на 6,2% (с 681,5 до 721,5 руб. за литр). Цены на шампанское (вино игристое отечественное) за год увеличились на 6,3% (с 434,1 до 459,6 руб. за литр).

А вот цены на пиво (в целом российское и импортное), напротив, даже снизились — на 3,2% (со 163,8 до 161,4 руб. за литр). Ранее NEWS.ru писал, что импортное пиво несколько подорожало в первой половине этого года. Но из-за того, что его доля слишком незначительна в общей массе (не более 5%), даже небольшое снижение стоимости отечественной продукции приводит к снижению средней цены.

В целом цены на алкоголь выросли в пределах или чуть выше годовой инфляции. Для сравнения: в июле 2023 года потребительские цены увеличились на 4,3%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой алкоголь может подорожать в ближайшее время

Эксперты предупреждали о возможном повышении цен на алкоголь из-за падения курса рубля. В частности, отмечалось, что в июле импортный алкоголь подорожает в пределах 10%. Эксперты тогда предположили, что рост цен негативно отразится на рекордном объеме поставок спиртного в Россию. При этом местные производители вряд ли смогут воспользоваться ситуацией, заявили представители рынка.

По другим данным, уже в ближайшее время россияне могут почувствовать рост цен на вино и коньяк. К концу сентября они могут подорожать на 4–5%. Причина в том, что цены поднимают производители бумаги, пленок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которую вынуждены закупать винные заводы. Это влияет на конечную себестоимость спиртного.

При этом цены на алкоголь становятся фактором споров между производителями и крупными ретейлерами. Заводы уведомляют магазины о росте себестоимость продукции и заявляют о желании поднять отпускную цену. Но сетевики отказываются, называя причину необоснованной. Они ссылаются на указанные в договоре сроки или объемы, на которые распространяется уже обговоренная цена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как могут вырасти цены на алкоголь к Новому году

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заверяет NEWS.ru, что к Новому году цены на алкоголь в целом вырасти не должны. «По какой-то причине СМИ и отдельные эксперты нагнетают зловещую атмосферу, обещая рост цен на алкоголь. Никогда ни в одной стране мира цены на алкоголь перед Новым годом не растут», — говорит эксперт. Напротив, предновогодний период — это период растущих продаж и массовых скидок, в том числе и на алкоголь, добавляет он. Это касается прежде всего шампанского, которое всегда продается по сниженным ценам.

Единственный вид алкоголя, который действительно может существенно подорожать до конца года, — это импортные, в том числе игристые вина. Но, правда, не все. Дело в том, что с 1 августа и до конца 2023 года правительство повышает пошлины на импорт вин из недружественных стран с 12,5% до 20%. А это значит, в зоне риска — вина из Франции, Италии, Испании, Португалии.

«Импортеры и компании розничной торговли могут существенно повысить цены на европейскую винодельческую продукцию. А могут и не повысить. Все на их совести. Потому что у нас гигантский запас продукции, приобретенной еще по старым ценам», — рассуждает Вадим Дробиз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем эксперт допускает, что с сентября по ноябрь вина из Европы, которые стоят сегодня 400–600 рублей, подорожают на 200–250 рублей. «Ничего больше дорожать не будет. Нет никакого смысла бежать в магазин и закупать что-то к Новому году, кроме хорошего вина», — подытожил Дробиз.

Однако уже с 1 января можно и нужно готовиться к росту цен. Он будет связан, с одной стороны, с ростом ставок акцизов, с другой — с повышением минимальных розничных цен, которые устанавливает государство. Стоимость алкоголя из нижнего ценового сегмента увеличится уже в январе, весь остальной алкоголь начнет дорожать чуть позже, в феврале.

Читайте также:

В России вырос импорт пива: как это повлияет на цены

Майонез подорожает: что повлияет на цены, насколько они вырастут

Цены на рыбу бьют рекорды: как икра и сельдь подорожают к Новому году

Курица резко подорожала: в чем причина, что с ценами на говядину и свинину

Пиво, чипсы, апельсины: что еще подорожает из-за падения рубля