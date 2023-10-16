Стало известно, как изменятся цены на крепкий алкоголь в России с января Минфин России предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство финансов России предложило с 1 января 2024 года повысить минимальные розничные цены на алкогольные напитки, следует из документа ведомства, опубликованного на сайте проектов нормативных актов. В частности подорожать могут водка, коньяк и бренди.

Так, цены на водку могут вырасти с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 517 до 556 рублей за аналогичный объем и на бренди — с 375 до 403 рублей. Кроме того, Минфин предложил внести ром в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице. Его стоимость могут ограничить суммой в 403 рубля за 0,5 литра.

Сейчас проект ведомства находится на этапе общественного обсуждения и проходит антикоррупционную экспертизу. Если документ утвердят, то крепкий алкоголь подорожает со следующего года.

Ранее крупнейшие алкогольные компании страны обратились к Минфину с просьбой поднять цены на продукцию из-за растущих акцизов и подорожания импортных материалов и логистики. Подобная мера, по их мнению, позволит избежать снижения производства. При этом, по статистике Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, изготовление водки в России в январе — сентябре 2023 года уменьшилось на 5,7% по сравнению с прошлым годом, а коньяка — на 7,2%. Вместе с тем эксперты считают, что повышение цен станет заметным для покупателей и может привести к стагнации рынка.