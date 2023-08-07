В России вырос импорт пива: как это повлияет на цены Эксперты рассказали, подорожает ли пиво в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В первом полугодии импорт пива в России увеличился более чем на треть, превысив аналогичные показатели 2019–2020 годов. Однако на средних ценах на пиво этот рост пока никак не отразился. Все дело в том, что доля импортного пива на российском рынке очень невелика. NEWS.ru узнал, насколько подорожает пиво до конца года и заметят ли это россияне.

Насколько вырос импорт пива

С начала 2023 года поставки пива в Россию резко выросли. Импорт напитков с января по июнь увеличился почти на 35% в годовом выражении, до 179,9 млн литров. Текущие показатели больше уровня 2019 и 2020 годов на 20,8% и 4,7% соответственно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Крупнейшим поставщиком пива в Россию осталась Германия — в годовом выражении отгрузки выросли на 46,4% (до 102,7 млн литров). Импорт пива из Бельгии вырос в два раза (до 19,4 млн литров), поставки из Чехии — на 32,4% (до 19,2 млн литров). Импорт пива из Китая удвоился (до 8,4 млн литров).

Как импорт повлиял на рынок пива

Даже в лучшие времена (например, в 2021 году) доля импортного пива составляла менее 5% от всего российского рынка пива, заявил NEWS.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, в 2022 году в связи с проблемами с логистикой импорт пива упал почти в два раза. «И если в первой половине 2023 года импорт пива вырос на 35% к 2022 году, то мы все равно находимся ниже уровня 2021 года, причем существенно ниже», — пояснил эксперт. То есть в лучшем случае речь идет не о взрывном росте импорта, а лишь о восстановлении рынка.

Теоретически поставки импортного пива в Россию могут превысить показатели 2021 года на 15–20%, считает эксперт. «Но это не значит, что это обязательно случится. Так же как и не говорит о том, что импортное пиво выйдет на уровень 2021 года», — рассуждает Дробиз. И даже в этом случае доля импортного пива в России не превысит 5%, заключает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменились средние цены на пиво

До 2022 года Росстат отслеживал розничные цены на импортное и российское пиво по отдельности. Например, средняя цена импортного пива в декабре 2021-го составляла 213 руб., а отечественного — 120 руб. за литр. Сейчас такая статистика не ведется.

Теперь считается общая средняя цена. По данным аналитиков экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», изучивших данные Росстата, в декабре 2022 года она составляла 163,8 руб., а в июне 2023 года — 160,9 руб. Таким образом, за полгода стоимость пива в России в среднем снизилась на 1,8%.

Для сравнения: оптовые цены на пиво (в данном случае это цены производителей на пиво без учета НДС, акцизов и прочих товарных налогов. — NEWS.ru) за тот же период снизились с 42,9 руб. до 42 руб., следует из данных «АБ-Центра».

Как эксперты объясняют снижение цен

Вадим Дробиз допускает, что именно импортное пиво несколько подорожало в первой половине этого года. Но из-за того, что его доля слишком незначительна в общей массе, даже небольшое снижение стоимости отечественного пива приводит к снижению средней цены на все пиво в России, объясняет он.

И еще немаловажный момент: средняя цена в данном случае — понятие условное. «Это не значит, что цены на самом деле снизились. Это просто выборки Росстата. Падения цен на алкоголь в России не бывает», — говорит Дробиз.

Будет ли дорожать пиво в 2023 году

Если говорить исключительно о заведениях общепита, то они без ущерба для себя могут снизить цены на пиво в 1,5 раза (так как наценки порой доходят до 200–300%), говорит Дробиз. По этой причине никакого подорожания ждать не стоит, уверен он.

Эксперт также не ждет сильного роста розничных цен на пиво в 2023 году, разве только в пределах статистической погрешности.

«Даже если рубль упадет до 110 за доллар, ничего страшного не случится. В общих продажах пива это будет незаметно и никакого роста „в целом“ не даст», — отмечает он. Тем не менее импортное пиво, по оценкам эксперта, до конца года может подорожать на 5% из-за роста курса доллара.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как уже выросли курсы валют

Резкое падение случилось в конце июня — после попытки вооруженного мятежа в России. 26 июня курс доллара взлетел выше 87 руб., евро — превышал 95 руб. Через несколько дней доллар стоил уже 89 руб., а за евро давали 97 руб. Выше этих уровней валюты торговались лишь в марте прошлого года, сразу после начала спецоперации на Украине.

6 июля доллар поднялся выше 94 руб., а евро в моменте пробил рекордную отметку в 102 руб.

7 августа доллар на бирже торгуется возле отметки в 96,5 руб., а евро уже стоит почти 106 руб.

Какие прогнозы по пиву эксперты давали раньше

Ранее эксперты назвали продукты и напитки, которые могут подорожать из-за роста курса доллара. По их мнению, в зоне риска находится и пиво отечественного производства. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская допускала рост цен на этот алкоголь на 10–20% к осени из-за увеличения цен на зерно.

«Чем привлекательнее [продажа зерна на] экспорт, тем выше цены на внутреннем рынке в силу недостатка зерна на нем, отсюда и рост цен на пиво и другие зерносодержащие продукты», — пояснила тогда она.

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