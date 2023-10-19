Минфин России намерен ограничить цены на пиво и сидр Минфин России может заняться госрегулированием цен на пиво и сидр

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Министерство финансов России прорабатывает вопрос о введении госрегулирования цен на пиво, сидр и медовуху, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. По данным агентства, соответствующее обращение в ведомство направила группа депутатов Госдумы. Они предложили дополнить список алкогольных напитков, цены на которые регулирует государство, новыми позициями.

В настоящее время государство регулирует цены на водку, бренди и коньяк, однако парламентарии считают, что Минфин РФ также должен регулировать цены на пиво, сидр, медовуху, пуаре и другие слабоалкогольные напитки. По мнению авторов инициативы, это позволит защитить жизнь и здоровье потребителей, а также поспособствует борьбе с контрафактной продукцией. Вопрос о госрегулировании цен будет проработан экспертной комиссией.

Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки, — рассказали в пресс-службе кабмина.

Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальные цены на крепкий алкоголь с 1 января 2024 года. Цены на водку могут вырасти с 281 до 299 рублей, а коньяк может подорожать до 556 рублей. Проект ведомства находится на этапе общественного обсуждения.