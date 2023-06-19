В России предложили установить минимальную цену на сидр Ассоциация производителей сидра предложила установить минимальную цену на него в РФ

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить на него минимальную розничную цену. По мысли производителей, такая мера позволит бороться с производителями контрафактной продукции. Об этом сообщают «Ведомости». Письмо с предложением ассоциация направила президенту Владимиру Путину, подписи поставили представители 40 компаний.

Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток, — говорится в материале издания.

По словам экспертов, минимальная розничная цена могла бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафакт. Благодаря действию подобной меры, производители некачественного сидра окажутся не в состоянии реализовывать свой товар ниже определенной суммы, а потребители смогут выбрать более качественный и известный напиток. В Минфине заявили, что считают такой вариант борьбы с нелегальной продукцией эффективным.

По мнению производителей, приемлемой может считаться минимальная цена в размере 150 рублей за литр.

В июне стало известно о массовых отравления суррогатным сидром, которые произошли в разных регионах России. По данным Министерства здравоохранения РФ на 17 июня, отравление получили 106 человек, 36 умерли, в том числе ребенок.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась там с 2012 года в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу. Злоумышленники продали спирт производителям, за чем и последовала череда смертей. Сержант полиции, позволивший сбытчикам украсть спирт со склада, уже задержан.