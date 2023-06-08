В сидре-убийце нашли «след МВД» МВД: ядовитый сидр изготовили из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ядовитый напиток «Мистер сидр», который стал причиной массового отравления людей, был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области, заявила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.

В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий, — указано в сообщении ведомства.

Волк добавила, что глава МВД Владимир Колокольцев принял решение уволить заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова.

О череде смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно утром 5 июня. К утру 7 июня это число достигло почти 100 случаев в разных регионах России.

Позже стало известно об увеличении числа погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области, количество жертв выросло с 20 до 21 человека, сообщил Минздрав региона. Также увеличилось число госпитализированных — с 42 до 44. всего в области зарегистрировано 65 случаев отравления.

Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и их рекламируют. По его словам, в стране уже сформировалась индустрия производства алкоголя в домашних условиях. Депутат отметил, что потребление таких напитков с каждым годом растет из-за их дешевизны.