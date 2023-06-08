Выросло число жертв отравления сидром в Ульяновской области Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло с 20 до 21 человека, сообщает Минздрав региона. Также увеличилось количество госпитализированных — с 42 до 44. всего в области зарегистрировано 65 случаев отравления.

По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу, — говорится в сообщении.

Главный внештатный токсиколог Минздрава Ульяновской области, заведующий токсикологическим отделением многопрофильного лечебного учреждения имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко добавил, что в его отделении проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 лет до 61 года. Две пациентки находятся в реанимации, еще у одной нарушено зрение.

Врач объяснил, что симптомами отравления метиловым спитом является нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание. В Минздраве Ульяновской области порекомендовали не покупать алкоголь с рук и воздержаться от разливных напитков, так как метиловый спирт по вкусу и запаху не отличается от этилового.

Ранее стало известно, что состояние 11-классницы, которая отравилась сидром в Курганской области, резко ухудшилось и оценивается как критическое. На днях девочка в состоянии комы попала в больницу города Шумихи после того, как выпила 2,5 литра сидра.