Состояние отравившейся сидром школьницы резко ухудшилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи оценивают состояние отравившейся сидром одиннадцатиклассницы из Курганской области как критическое, передает Telegram-канал SHOT. Недавно показатели ее здоровья резко ухудшились. На дня девочка в состоянии кому попала в стационар больницы города Шумиха после того, как выпила 2,5 литра сидра.

В региональном управлении МВД рассказывали об изъятии со склада в Шадринске, откуда товар поставляли в Шумиху, напитка «Мистер Сидр». Всего с продажи сняли 17 тысяч литров алкогольного напитка.

По данным Роспотребнадзора, по всей России было было изъято 66,5 тысяч литров опасного напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области. Наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия.

О череде смертельных отравлении алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно утром 5 июня. К утру 7 июня это число достигло почти ста случаев в разных регионах России.

Также 7 июня сообщалось, что в городе Димитровграде Ульяновской области 18-летнюю беременную девушку выпишут после отравления сидром. Роженица выпила сидр на позднем сроке беременности, чтобы освежиться в жаркую погоду. Врачам удалось спасти и ее, и плод.