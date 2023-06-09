Задержан сержант, позволивший украсть спирт для смертельно опасного сидра

Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области задержан сержант полиции, который позволил фигурантам уголовного дела о массовом отравлении сидром украсть спирт со склада МВД, передает Telegram-канал «112». Полицейский Иван Гребенкин впустил злоумышленников в помещение, где хранился технический спирт, являющийся вещдоком по давнему уголовному делу. В СКР подтвердили, что со склада МВД в Самарской области похитили шесть тонн метилового спирта. Эту жидкость в том числе продали и производителю напитка «Мистер Сидр».

В мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 тонн хранящегося там метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта. В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, — говорится в пресс-отчете СКР.

Министерство здравоохранения утром 9 июня сообщало, что количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем на территории России достигло 101 человека. Среди них пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.