«Ведомости» запустили проект «ВЕДы» с деловым контентом для зумеров

Деловое издание «Ведомости» запустило проект «ВЕДы», который ориентирован на представителей поколения Z. В ходе него зумерам будут представлять контент о главных событиях в экономике, политике, на рынке труда и в ИИ-сфере.

Запуск проекта «ВЕДы» — стратегический шаг в будущее медиа. Зумеры — это не сегмент аудитории, а поколение, которое уже сегодня формирует новую экономику и тренды. Мы создали цифровую среду, где качественная журналистика и глубина анализа встречаются с форматами, которые им интуитивно понятны и интересны: вертикальные видео, подкасты, карточки. Наша миссия — быть надежным гидом в мире информации для нового поколения управленцев, бизнесменов, лидеров общественного мнения, — сказал генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов.

Основной целевой аудиторией проекта стали молодые люди от 16 до 30 лет — поколение, выросшее в цифровую эпоху и «уставшее» от традиционных методов подачи информации. Проект «ВЕДы» вышел за рамки стандартных новостей и адаптировался под современные реалии.

Когда мы разрабатывали концепцию «ВЕДов», ориентировались на собственный информационный запрос, искали ответ на вопрос, какой контент было бы интересно посмотреть нам, нашим друзьям. Поэтому «ВЕДы» — начало нового формата диалога с зумерами. Мы будем говорить с ними на равных. Для нас важно дать повод для обсуждения с друзьями. С точки зрения реализации мы не просто смотрели на российские аналоги вертикального контента, а проанализировали мировой опыт, представляя максимально передовой продукт, — считает главный редактор «ВЕДов» digital-эксперт Олег Городничий.

Контент в рамках проекта будут публиковать в нескольких форматах: вертикальные видео, нейросетевые подкасты, короткие новости и лонгриды. Он будет доступным на собственной платформе издания, а также в социальных сетях (Telegram, MAX, VK, «Дзен»).

Ранее психолог Анна Закаидзе заявила, что представителям поколения Z необходима уверенность в будущем для создания семьи. Она отметила, что зумеры отличаются от других поколений повышенной тревожностью.