Пиво и сидр могут исчезнуть из барного меню общепита В Госдуме предложили частично запретить продажу пива и сидра в общепите

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Госдумы в настоящее время ведут обсуждение о введении запрета на продажу пива и сидра в общепите для индивидуальных предпринимателей. Данное предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. Это стало известно РИА Новости.

Ввести запрет на <...> розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями, — говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении агентства.

Также депутаты предлагают предусмотреть обязанность передавать в ЕГИС данные о розничной продаже пива и пивных напитков.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил о том, что импортное вино из Грузии значительно потеснило спиртное российского производства и стало «врагом виноделов». Эксперт рассказал, что продажи вина в России не растут много лет, население не может позволить себе приобретать больше. Поэтому виноделам необходимо попытаться теснить импорт, чтобы нарастить производство.

В свою очередь руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что онлайн-продажа алкоголя может стать лазейкой для коррупции. Парламентарий считает инициативу опрометчивой, поскольку на офлайн-рынках еще «не навели порядок».