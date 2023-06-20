Эксперт рынка назвал импортный алкоголь «врагом российских виноделов» Эксперт рынка Дробиз: импортное вино вытеснило продукты российского производства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Импортное вино из Грузии значительно потеснило спиртное российского производства и стало «врагом виноделов», заявил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Эксперт рассказал aif.ru, что продажи вина в России не растут много лет, население не может позволить себе приобретать больше. Поэтому виноделам необходимо попытаться теснить импорт, чтобы нарастить производство.

Чтобы больше производить, российским виноделам нужно максимально теснить импорт. Так что это не очень здорово, что грузинское вино выскочило на первое место по импорту. Фактически грузинское вино становится врагом российского вина, — пояснил эксперт.

По словам Дробиза, российские производители готовят «мощный удар» по импортным винам. Они хотят заместить напиток отечественной продукцией. Для этого виноделы выступили с предложением увеличить пошлину на импорт в два раза или вообще запретить поставки из недружественных стран.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев ранее заявил, что онлайн-продажа алкоголя может стать лазейкой для коррупции. Парламентарий считает инициативу опрометчивой, поскольку на офлайн-рынках еще «не навели порядок».