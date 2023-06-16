«Лазейка для коррупции»: в ГД выступили против онлайн-продажи алкоголя Депутат Госдумы Хамзаев выступил против онлайн-продажи алкоголя

Фото: shutterstock.com

Онлайн-продажа алкоголя может стать лазейкой для коррупции, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Парламентарий считает инициативу опрометчивой, поскольку на офлайн-рынках еще «не навели порядок».

В целом эта инициатива в нашей реальности, мягко говоря, опрометчива. Мы еще не навели порядок на офлайн-рынке, и говорить, что онлайн-продажи — что-то современное и необходимое — это из другой вселенной, — сказал Хамзаев.

По его словам, доля суррогата и контрафакта на рынке превышает от 10–65%, в зависимости от региона. Хамзаев отметил, что у онлайн-продаж алкоголя есть сильнейший двигатель — лоббист, однако на данном этапе, как считает парламентарий, государство не должно поддерживать такие идеи.

Это ни обществу, ни государству не выгодно. Этот проект станет лазейкой для гигантской коррупционной индустрии, я имею в виду контрафакт. Онлайн-продажи у нас в стране запрещены и все всё равно продают, а если это легализовать, никто контролировать онлайн-рынок не сможет, так же как и офлайн-рынок. Так что логики в одобрении этого законопроекта нет, — подчеркнул Хамзаев.

В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о проведении эксперимента по онлайн-продаже вин отечественного производства через «Почту России». Эксперимент планируется проводить в Москве и Подмосковье в период с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.