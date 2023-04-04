В кабмине одобрили эксперимент по продаже вина через «Почту России» Правкомиссия одобрила эксперимент по интернет-продаже вин через «Почту России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о проведении эксперимента по онлайн-продаже вин отечественного производства через «Почту России», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы кабмина и Минфина. Эксперимент планируется проводить в Москве и Подмосковье с период с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.

Одобрение правкомиссии приближает законопроекты об эксперименте к внесению на рассмотрение Госдумы. Однако перед этим документы еще будут рассмотрены на заседании кабмина. Его дата пока не определена.

Согласно условиям эксперимента, доставлять вино покупателям «Почта России» будет непосредственно по указанному при заказе адресу или в почтовое отделение. Получить приобретенный онлайн алкоголь покупатель сможет только после того, как подтвердит совершеннолетие по паспорту.

Ранее юрист Александр Хаминский назвал «путем в пропасть» дистанционную продажу алкоголя. По его мнению, это спровоцирует рост потребления спиртного несовершеннолетними, поскольку они смогут оформлять заказы, используя аккаунты родителей или дедушек и бабушек.