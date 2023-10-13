Водка заметно подорожает, часть вина исчезнет: что будет с алкоголем Эксперт Дробиз назвал среднюю цену на водку в 2024 году

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В России могут поднять минимальную стоимость водки. Об этом государство просят производители спиртного. По их словам, необходимо изменить цены из-за роста акциза и ослабления рубля. Если решение будет принято, с нового года пол-литра водки будут стоить 310 руб. Одновременно россиян предупреждают о скором исчезновении из магазинов недорогих вин из Испании и Италии. Как все это повлияет на цены на алкоголь и что будет с ассортиментом спиртного — в материале NEWS.ru

О чем просят производители водки

Крупнейшие российские алкогольные компании просят Минфин поднять с 2024 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение союза отрасли производителей алкогольной продукции (СПАП), который включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие.

Представители рынка хотят, чтобы минимальные отпускные цены увеличились с 229 до 243 руб., оптовые — с 238 до 253 руб., а розничные — до 310 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. В этом случае минимальная стоимость продукта вырастет на 7%. Они объясняют свое желание ростом расходов на логистику, подъемом акциза на крепкий алкоголь и ослаблением рубля, из-за которого подорожали импортные укупорочные средства (пробки), тара и ингредиенты.

В союзе ждут, что по итогам 2023 года рост затрат на производство и оборот алкоголя составит не менее 10%. Повышение минимальных цен поможет избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства.

В Минфине сообщили, что обращение СПАП находится на рассмотрении. Два источника «Коммерсанта» из отрасли уверены, что предложение поддержат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из чего складывается цена на водку

Цена бутылки водки складывается из комплектующих (спирт, вода, бутылка, пробка), накладных расходов, НДС, оптовой и розничной наценок, прибыли заводов. Самую большую долю в стоимости этого продукта занимает акциз — более 40%.

С 2024 года акциз на водку увеличится на 5%, до 128,6 руб. на пол-литровую бутылку.

Как рост стоимости повлияет на контрафакт

Президент СПАП Игорь Косарев рассматривает повышение минимальных цен как необходимость для борьбы с недобросовестной конкуренцией. По его мнению, есть компании, которые продают водку дешевле себестоимости, например, используя схемы уклонения от налогов.

Директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, напротив, уверен, что повышение минимальной цены на водку на рынке легального алкоголя принципиально ничего не изменит. Те, кто покупал водку за 280--300 руб., будут покупать ее за 300--320 руб., заявил он NEWS.ru.

«Разница в эти 20 рублей ничего не поменяет. Легальную продукцию в России покупают более-менее обеспеченные люди. Поэтому к нелегальному рынку это вообще никакого отношения не имеет», — пояснил он.

По мнению эксперта, никто не станет переходить с легальной водки, подрожавшей на условные 20, 30, 40 рублей, ни на пиво, ни на слабоалкогольные напитки, ни на вино, ни на суррогаты. «Объемы производства не упадут, качество не снизится. Так что это вообще никакого влияния на рынок не окажет», — уверен он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как может вырасти средняя цена на водку

Источник «Коммерсанта» на рынке считает, что с повышением минимальной розничной цены самая дешевая водка может вытеснить с рынка марки средней ценовой категории. По оценкам Росстата, в августе средняя стоимость водки в России составляла почти 698,49 рубля за один литр, то есть 349 рублей за пол-литра.

По мнению Дробиза, если минимальная стоимость водки вырастет до 301 руб., то средняя стоимость максимум поднимется до 370 руб. По сути, решение поднять «минималку» повысит цены на самую дешевую водку. Вся остальная водка (в том числе из более высокого ценового сегмента) будет дорожать по другим причинам — из-за роста ставки акциза, общей инфляции и т.п., перечисляет Дробиз.

«Каждый год в России растут цены на все — гвозди, косметику, одежду, помидоры, огурцы, мясо... Точно так же они растут и на алкоголь. Ведь стоимость ингредиентов и тары тоже ежегодно растет. А еще растут акцизы», — отметил он.

По прогнозам эксперта, бутылка водки, которая сегодня стоит 500 руб., будет стоить 530 рублей. То есть цена вырастет на 6%. Но особой разницы для покупателя не будет, считает Дробиз.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила NEWS.ru, что в 2023 году минимальная цена водки выросла сразу на 7,7% (с 261 до 281 руб.) за пол-литровую бутылку. При этом средняя цена на водку за первую неделю выросла на 0,53%, за вторую - еще на 0,48%. «В итоге весь процесс затянулся на несколько месяцев. В этом году, скорее всего, ситуация повторится. На премиум-сегменте повышение, вероятно, не отразится», — отметила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем предупреждают поставщики вина

Недорогие вина из Испании, Италии и Франции скоро исчезнут с полок российских магазинов, предупреждают представители виноторговой компании Fort. Эксперты связывают это с повышением пошлины.

Напомним, правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран сразу с 12,5% до 20%. Минимальная пошлина составляет $1,5 за литр. Это приведет к тому, что недорогих вин из Италии, Франции и Испании, стоимость которых составляла от 500 до 700 руб., не останется. Они не смогут конкурировать с продукцией из другого ценового сегмента, считают в Fort.

Будет ли сокращаться ассортимент вина

Вадим Дробиз напоминает, что Fort — это компания, которая всю жизнь работает только с дорогим вином. «Поэтому у них в ассортименте, может быть, и не будет импортных европейских вин дешевле 700 руб. А у других компаний будет», — подчеркнул он.

Как добавил эксперт, то европейское вино, которое сегодня стоит 300 руб., подорожает до 550 руб. Люди, предпочитающие импортное вино отечественному, вместо российского продукта за 300 руб. будут покупать недорогие вина из США, ЮАР, Чили, Аргентины, ассортимент которых очень широк. «Так что импортного вина в сегменте от 500 до 700 руб. на рынке будет навалом», — уверен Дробиз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается европейских вин, то их запасов по «старым» ценам еще достаточно и хватит до нового года. «Думаю, до февраля 2024 года на рынке ничего резкого не произойдет», — заключил собеседник NEWS.ru.

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