Пошлины на вино вырастут: как подорожают импортные и российские бренды Сколько будет стоить вино в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таможенные пошлины на импортное вино из недружественных стран могут поднять с 12,5% до 20%. Соответствующее постановление уже подготовили в Минэкономики в качестве ответа на санкции против России. Несмотря на то что в правительстве говорят о нежелании провоцировать рост цен, эксперты ждут подорожания продукции. И не только на импортные вина.

Как уже предлагали повышать пошлины на импортное вино

В правительстве обсуждают повышение пошлин на импортные вина. «Коммерсант» сообщил, что импортеры алкоголя направили в правительство РФ письмо с опасениями насчет роста ставок с текущих 12,5%. Поводом для этих обсуждений стал временный избыток импортного вина в России в 2022 году из-за крепкого рубля. Поставщики считают, что проблема исчезнет до конца года за счет распродажи остатков продукции и ослабления рубля.

Импортеры опасаются, что повышение пошлин обернется не ростом продаж российского вина, предложение которого ограничено площадью виноградников, а стимулирует виноделов поднять цены. Российские производители могут поднять цены на отечественную продукцию на фоне роста цен на импортную. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин добавлял, что повышение пошлин грозит и снижением качества российских вин из-за отсутствия конкуренции, а также может привести к переключению потребителей на другой алкоголь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортеры предлагали выход из ситуации: ввести пошлины в 12,5% на лидирующее по поставкам грузинское вино. На него сейчас действуют нулевые пошлины, и это несправедливо, полагают импортеры. Рост пошлин на грузинские вина позволит увеличить поступления в бюджет, считают в компаниях.

Какое импортное вино сейчас есть в России

По данным участников рынка, в январе-мае 2023 года импорт тихих вин в РФ вырос на 44% — до 12,65 млн дал год к году без учета стран ЕАЭС. На грузинские вина пришлось 19,1% от всего импорта неигристых вин, 18,5% — на вина из Италии, 16,2% — из Испании, по более 7% — из Франции и Португалии. Ввоз игристых вин за это же время вырос на 47% — до 2,93 млн дал. Основными поставщиками стали Италия, Франция, Испания, Португалия и Грузия. И только последняя из всех вышеперечисленных стран не входит в список недружественных России.

Что предложили в Минэкономразвития сейчас

Минэкономразвития подготовило проект постановления о росте таможенных пошлин на вино из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее $1,5 за литр. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на анонимного чиновника. Он утверждает, что инициатива задумана как «чувствительная контрсанкция». Но пока в правительстве еще не одобрили это решение, сказал госслужащий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отмечает источник, повышение пошлин прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономики «для защиты отечественных производителей». При проработке указанного вопроса была необходимость выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он. Параметры, которые обсуждаются сейчас, «позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина», утверждает чиновник.

Как могут подорожать импортные вина при повышении пошлин

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил NEWS.ru: если правительство примет постановление, подготовленное Минэком, минимальная пошлина станет достаточно значительной: «То есть, если в самом дешевом вине таможенная пошлина составит 120 рублей, то импортное вино, конечно, подорожает. Но я не думаю, что это будет критичным. Допускаю, что оно подорожает где-то на 10%», — сказал Дробиз.

Он также отметил, что конкретный потребитель импортного вина на 90% — российская женщина среднего класса. И если сейчас она тратит условные 350 рублей за бутылку импортного французского или итальянского вина, то из-за небольшого повышения она вряд ли перейдет на российское. «Поэтому особых преференций для российского вина мы не получим», — резюмировал Дробиз.

Управляющий партнер Агентства винного консалтинга «Double Magnum» Андрей Григорьев заявил NEWS.ru, что рост пошлины на импортные вина по цепочке повлечет рост себестоимости вина сначала для импортеров, а потом и для дистрибьютеров. В итоге в рознице цены на зарубежное вино могут вырасти на 20-30%.

Как могут подорожать российские вина при повышении пошлин

Вырастут ли цены на российское вино после повышения пошлин? Мнения экспертов разделились. Дробиз считает, что роста цен не будет: «У нас достаточно и других факторов — качающаяся валюта, инфляция, например».

Григорьев же полагает, что со временем потребители привыкнут к высоким ценам на импортные вина и будут готовы примерно столько же платить и за российскую продукцию. Поэтому отечественные производители, пусть и с временным лагом, тоже могут поднять цены на 20-30%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли назвать качественным российское вино

В ноябре прошлого года стали известны результаты исследования российского вина от Роскачества и Минсельхоза. Было проанализировано 500 образцов вин, произведенных исключительно из российского винограда. Все они закуплены в 86 магазинах. Самым дорогим было вино стоимостью 999,99 рубля за бутылку, самое дешевое — 169,9 рубля. Исследователи сделали вывод, что 73% российского тихого красного вина соответствуют повышенному стандарту Роскачества. «Можно сделать вывод, что лучшие сухие красные вина в недорогом сегменте делают виноделы Краснодарского края, полусухие лучше всего получаются на Дону, а родина полусладких красных — Крым», — сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

Проект также «опроверг миф» о дороговизне качественных вин, говорит Протасов. Так, лидер рейтинга сухих вин был приобретен закупщиками за 425 рублей, в десятку лучших красных вин также вошли образцы стоимостью от 399 рублей. Что касается полусладких вин, то лучший образец стоил 379 рублей. Повышенному стандарту качества также соответствовали вина с ценой от 279 рублей за бутылку 0,75 литра.

Что касается белых тихих вин, то 79% из них тоже соответствуют повышенному стандарту Роскачества. «Здесь практически на равных конкурировали по качеству виноделы Краснодарского края и Крыма. Также стоит отметить определенные успехи, которых достигли в полусладких винах виноделы Долины Дона», — сообщил Протасов. Он пояснил, что цены на белые вина, вошедшие в ТОП-10 исследования, оказались несколько выше, чем у лидеров рейтинга красных. Лучшее белое сухое вино было приобретено за 659,99 рубля.

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