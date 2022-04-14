Россиянам порекомендовали игристые вина из Дагестана

Дагестанские игристые вина являются хорошей альтернативой просекко, они лёгкие, недорогие и свежие, рассказал эксперт по винному рынку, гендиректор Alma Valley Андрей Григорьев изданию «Слово и Дело». Также одни из лучших винодельческих регионов — это Ростовская область и Ставрополье, города Волгоград и Самара.

Вообще же импортозамещение в стране будет развиваться, но для этого понадобится время. Путь винограда от лозы до бокала занимает минимум пять лет, отметил он.

Импортозамещение «по щелчку» не получится, сколько бы денег государство ни вкладывало. Это достаточно большой срок. Но с другой стороны, в отношении этого сектора ограничения и санкции вводятся крайне аккуратно. Полностью отказались от поставок в Россию всего две страны — Австралия и США, но для них российский рынок не является существенным и ключевым. Это не очень большие объёмы, скорее нишевого плана, — сказал Григорьев.

Ранее российские рестораторы заявили о подорожании алкогольной продукции на 20–50%. Представители индустрии при этом отмечают, что цены на вино вернулись к прежним позициям, а стоимость крепкого алкоголя остаётся высокой. Отмечается, что также отмечаются проблемы с поставками данного товара.