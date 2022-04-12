«Критическое положение дел»: рестораторы пожаловались на стоимость алкоголя

Российские рестораторы заявили о подорожании алкогольной продукции на 20–50%, передаёт РИА Новости. Представители индустрии при этом отмечают, что цены на вино вернулись к прежним позициям, а стоимость крепкого алкоголя остаётся высокой. Отмечается, что также отмечаются проблемы с поставками данного товара.

С импортным алкоголем критическое положение дел, фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание, — заявил управляющий партнёр сети винных баров «Практика» Михаил Щербатых.

По мнению эксперта, стоимость виски, арманьяка, коньяка, рома и других напитков остаётся высокой из-за отсутствия возможности покупать у производителя напрямую.

Генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун ранее заявил, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции. Он добавил, что сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники.

Он отметил, что российским производителям придётся закупать товары в Азии, что будет намного дороже. По словам эксперта, поставки белой глины из Китая обойдутся предприятиям в десять раз дороже.