Недорогие вина из Италии могут пропасть с полок российских магазинов Fort: в России прогнозируется исчезновение с рынка недорогих итальянских вин

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Недорогое вино из Испании, Италии и Франции стоимостью до 700 рублей скоро исчезнет с полок российских магазинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей виноторговой компании Fort. По словам экспертов, это связано с повышением пошлины, а также с высокой конкуренцией со стороны производителей из других стран мира. Предполагается, что в недорогом сегменте будут лидировать вина из Чили, Аргентины и ЮАР.

Правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. При этом отмечается, что минимальная пошлина составляет 1,5 доллара за литр. Это приведет к тому, что недорогих вин из Италии, Франции и Испании, стоимость которых составляла от 500 до 700 рублей, не останется. При этом они не смогут конкурировать с продукцией из другого ценового сегмента.

В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом, — уточнил исполнительный директор компании Fort Александр Липилин.

Помимо Чили, Аргентины и ЮАР, одним из поставщиков недорогих вин может стать и Турция. По данным аналитиков, турецкие алкогольные напитки начали пользоваться большим спросом среди россиян. Отечественные вина также могут составить конкуренцию иностранной продукции. В лидерах рейтингов самых популярных напитков остаются производители, которые активно вкладываются в рекламные кампании.

Крупнейшие алкогольные компании России ранее обратились к Минфину РФ с просьбой поднять цену на продукцию из-за растущих акцизов. Предполагается, что это приведет к подорожанию водки. Стоимость полулитровой бутылки напитка может вырасти с 281 до 301 рубля.