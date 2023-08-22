Россиянам рассказали, как подорожает импортное шампанское к Новому году ЦИФРРА: европейские вина и шампанское могут подорожать к Новому году на 50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские тихие и игристые вина могут подорожать к Новому году на 50%, заявил NEWS.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Среди причин он назвал повышение пошлин на вина из Франции, Италии, Испании и Португалии.

В ближайшие месяцы обычные и игристые вина из Европы, которые стоят сегодня 400–600 рублей, могут подорожать на 200–250 рублей (то есть на 42–50%. — NEWS.ru). Это подорожание может случиться в сентябре, но, скорее всего, произойдет в октябре-ноябре, — сказал Дробиз.

Впрочем, импортеры и розница еще могут повременить с повышением цен, ведь у них еще есть запасы алкоголя, закупленного по старому прайсу, говорит Дробиз. Поэтому все остается на их совести, отметил эксперт.

В то же время с 1 января будет дорожать алкоголь нижнего ценового сегмента — из-за роста ставок акцизов и минимальных розничных цен, добавил Дробиз. Весь остальной алкоголь будет расти в цене в феврале, добавил эксперт.

В ноябре прошлого года NEWS.ru со ссылкой на данные ЦИФРРА также писал о том, что среди российских регионов наибольший рост покупок алкоголя продемонстрировали Ингушетия, Дагестан и Хакасия. При этом в Центральном федеральном округе активнее начали пить в Белгородской, Брянской и Курской областях, которые часто подвергаются ответным атакам со стороны Украины.