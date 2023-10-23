Сколько будет стоить доллар к концу 2023 года, в 2024-м: что сделают власти Финаналитик Антонов: в России могут ввести комиссию на покупку валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля российских предприятий, недовольных курсом рубля, выросла до максимума за восемь лет. Конечно, недавний указ Владимира Путина о выручке экспортеров немного усилил позиции рубля на валютном рынке (а именно там формируется его курс). Но надолго ли хватит этой меры и остались ли у властей другие инструменты для поддержки нацвалюты? В этом разбирался NEWS.ru.

Как растет недовольство слабым рублем

На днях РБК опубликовал опрос руководителей промышленных предприятий, проведенный Институтом Гайдара. И выяснилось, что слабый рубль стал для них одним из сильнейших ограничений для промышленного роста. Ведь удорожание импортного оборудования считают проблемой 35% руководителей. Такая доля стала максимальной с января 2016 года — тогда эта доля равнялась 36%.

В октябре 2022 года слабый рубль считали ограничением лишь 6% опрошенных. Но уже в начале четвертого квартала (то есть октября-декабря) этого года слабый рубль закрепился на четвертом месте среди проблем для промышленного роста.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что недавно предпринимали для усиления рубля

Начиная с 21 июля, Центробанк уже трижды повышал ключевую ставку. Сначала — с 7,5% до 8,5%, потом — до 12%, а в последний раз, 15 сентября — до 13%. И ожидается, что на заседании 27 октября ЦБ может сделать это еще раз. Все это делает рубли менее доступными, так как кредиты в них дорожают. А чем меньше доступно того или иного товара (а на валютном рынке это рубль), тем больше на него спрос и цена. Но как уже неоднократно обращали внимание эксперты, эта мера почти не работает: в России слишком высок дефицит иностранной валюты, а рублей — все еще слишком много.

Вторая мера, на которую возлагают куда больше надежд, это введение обязательств для экспортеров продавать часть своей иновалютной выручки на рынке и тем самым снижать дефицит долларов, евро и юаней в стране. Но и этот способ вызывает дискуссии.

С одной стороны, недавний закрытый указ Владимира Путина об обязательной продаже всей такой выручки для части экспортеров немного укрепил рубль с биржевых пиков в 101 за доллар 9 октября. С другой стороны, министр экономики Максим Решетников уже говорил, что продажи иностранной валюты даже в конце сентября находились на достаточно высоком уровне и проблему это не решает.

Кроме того, финансовые власти периодически переходят к продаже иностранной валюты, чтобы снизить ее дефицит на рынке.

Какие еще инструменты остались у правительства

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с NEWS.ru отмечает, что власти еще могут прибегнуть к интервенциям — то есть опять же к продаже иностранной валюты на бирже и тем самым сбить рост курсов доллара или евро к рублю.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер добавляет: механизмов стабилизации курса достаточно, и сейчас использована лишь их часть. ЦБ еще может, к примеру, ввести ограничения на отток капитала и переводы за рубеж. Не задействовано в полной мере и бюджетное правило, говорит он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На поддержку рубля работает и сокращение объема начисленных дивидендов российских компаний в пользу нерезидентов, и завершение сезона отпусков, когда спрос на иностранную валюту достаточно высок, заметил в беседе с NEWS.ru аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. «С 2024 года прекращает действие мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Отток капитала на этом фоне может сократиться», — добавляет он.

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов также считает, что следующим шагом может стать ограничение на вывод капитала из России.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что экспорт страны сейчас растет по отношению к импорту, а это значит, что в Россию идет приток иностранной валюты. А раз ее дефицит снижается, рубль может стабилизироваться.

Каковы минусы инструментов по укреплению курса

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в разговоре с NEWS.ru отмечает, что у чиновников по факту осталось не так много мер для укрепления рубля. Интервенции ограничены тем, что значительная часть резервов России в иностранной валюте заморожена. Указ об обязательной продаже экспортной выручки ограничивает крупный бизнес, а высокая ставка ЦБ делает кредиты для компаний и обычных россиян дорогими и мешает развитию экономики.

Власти еще могут ввести комиссию на покупку иностранной валюты, но ее заплатят граждане. Или ограничить импорт в Россию и тем самым снизить спрос на иностранную валюту, но из-за санкций и геополитических рисков импортозамещение идет не так быстро, как того хочется правительству, резюмирует эксперт.

Набор инструментов, которые еще могут включить власти, чтобы усилить рубль — очень узкий, соглашается аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он отмечает, что с экспортной выручкой есть много проблем — в том числе ее неликвидность (часть ее получена в слабоконвертируемых индийских рупиях, и банки только начинают предпринимать меры по их продаже. — NEWS.ru.).

Потавин полагает, что ограничениям могут быть подвергнуты и каналы оттока валюты из страны. То есть механизмы по выводу денег компаний и россиян на зарубежные счета. Но, скорее всего, эта мера не потребуется, говорит эксперт, ведь курс рубля уже стабилизировался и даже стал укрепляться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каким в итоге будет курс рубля

Джиоев отмечает как одну из проблем то, что экспортеры сейчас недополучают выручку из-за границы. Но если бизнес сможет наладить каналы по ее получению, то рубль сможет укрепиться до 85–90 за доллар, полагает он.

Деев считает, что к началу следующего года курс рубля может стабилизироваться на уровне 90–92 руб.

Раманинов отмечает, что в кабмине курс в 90 рублей за доллар на следующий год является «рабочим». «Мы считаем, что как цель укрепления можно воспринимать прогноз Минэкономразвития в 90 рублей за доллар к середине 2024. Уровни, далекие от этой цифры, причем в любую сторону (слишком слабый рубль приведет к инфляции, а слишком сильный — к падению экспортных доходов. — NEWS.ru.), неинтересны правительству», — заметил он.

По оценке Зельцера, процесс стабилизации внешней торговли уже идет и фундаментально доллар видится ближе к 90 руб., чем в области трехзначных котировок. Вероятно, кризисные значения для рубля были пройдены в начале октября, говорит он. «Ожидаем планомерного восстановления нацвалюты», — резюмировал эксперт.

Менее оптимистичен Антонов. Он отмечает, что любое укрепление рубля на фоне текущих дисбалансов в экономике и санкционного давления будет носить временный характер. «Мой равновесный ценовой диапазон по доллару до конца года — 95–100 рублей», — сказал он.

Потавин соглашается — диапазон в 95–100 руб. сейчас всех бы устроил. А требование об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение курса рубля к фундаментальному уровню в районе 90 за доллар.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли укрепление курса рубля долгим

Часть экспертов, опрошенных NEWS.ru сейчас и ранее, допускают, что сильное эпизодическое снижение курс доллара власти попробуют обеспечить и накануне выборов президента, которые пройдут 17 марта 2024 года. Кстати, указ президента о продаже экспортерами валютной выручки тоже действует примерно до этого момента. Но потом, соглашается ряд аналитиков, курс рубля могут перестать сдерживать так сильно, и он продолжит падать.

Повлияет ли укрепление рубля на цены в магазинах

Цены могут прекратить расти ударными темпами после укрепления курса рубля, но не снизятся. В этом эксперты по большей части солидарны. Если после выборов президента для поддержки курса рубля станут прилагать меньше усилий, иностранная валюта вновь перейдет в фазу роста, считает часть аналитиков. А за этим последует и рост цен на товары. В том числе российские — ведь их часто делают на зарубежном оборудовании или с использованием иностранных компонентов.

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