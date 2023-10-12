Экспортеров обязали продавать валюту: какими будут курс рубля и цены Аналитик Сергей Раманинов прогнозирует укрепление рубля до 90 за доллар

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Владимир Путин подписал указ, который обязывает ряд экспортеров продавать свою валютную выручку. Мера будет действовать шесть месяцев для 43 групп компаний. Реакция валют не заставила себя ждать. На торгах в четверг курсы доллара и евро резко пошли вниз. Долго ли продлится эффект, до каких уровней укрепится рубль и когда можно будет закупиться валютой, — на эти вопросы отвечает NEWS.ru.

Какие меры приняты для укрепление рубля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам. Что известно на данный момент:

— обязательная репатриация и продажа валютной выручки вводится на шесть месяцев;

— в документе не сказано, должно ли продаваться именно 100% выручки. Операции должны осуществляться «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством»;

— мера коснется 43 групп и компаний. Указ содержит «конкретный перечень экспортеров», хотя названия предприятий в тексте не приведены. Известно только, что это представители ТЭКа, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства;

— вводится обязанность для компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке;

— в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. Они будут должны обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Зачем ввели обязательную продажу валюты

Власти решили включить меры валютного контроля в ответ на девальвацию рубля. Курс российской валюты падал последние месяцы из-за дисбаланса на рынке, объясняли эксперты. Это когда валюты не хватает, а спрос на нее при этом высок. На днях рубль опускался на свои минимумы с марта 2022 года.

Причем не помогли ни «беседы с экспортерами» (в августе власти якобы договорились об увеличении продажи валютной выручки без введения жестких нормативов), ни повышение ключевой ставки ЦБ до 13%.

Пришлось принимать меры для усиления контроля. И теперь, как ожидают аналитики, со стороны предложения валюты может быть уже значительный перевес. А это сыграет на руку рублю.

Как рубль отреагировал на указ президента

Сообщение об указе президента вышло уже во время вечерней сессии, поэтому курс рубля не успел на него отреагировать. Накануне доллар закрылся на отметке 100,2 руб., евро — на отметке 106,5 руб., а юань — 13,7 руб. А вот в четверг, как и ожидалось, рубль начал активно укрепляться. Уже по итогам первой минуты торгов курс доллара упал до 96,59 руб., курс евро опустился ниже 103 руб. впервые с 29 сентября, юань провалился до 13,2 руб.

На пике укрепления рубля доллар опускался до 96,45 руб. (-3,7% к уровням закрытия среды), евро — до 102,6 (-3,5%).

На момент сдачи материала курс доллара торговался на уровне 97,1 руб., евро — около 103 руб., юань — возле отметки 13,3 руб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сильно может укрепиться российская валюта

Обязательная продажа валютной выручки может поддержать рубль до очередного заседания ЦБ в конце октября, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Вероятно, в ближайшие недели рубль сохранит движение в диапазоне 95–98 руб. за доллар», — сказал он NEWS.ru. Но в перспективе нескольких месяцев потребуются более системные меры для устойчивого укрепления российской валюты, считает эксперт.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман допускает укрепления российской валюты до 95 руб. к доллару и 100 руб. к евро «в ближайшие недели и месяцы».

Более оптимистично настроен директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Он полагает, что в течение шести месяцев мы можем увидеть и 90 руб. за доллар.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ждет укрепления рубля до конца года до 90–95 руб. к доллару и до 95,6–100,9 руб. к евро. Но только при условия отсутствия внешних шоков (резких колебаний цен на нефть, изменения геополитической обстановки и санкционного режима).

Рубль уже укрепился более чем на 3%, но как цель можно рассматривать 90 руб. за доллар, соглашается аналитик компании «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. Он напоминает, что глава Минэкономразвития Максим Решетников в сентября спрогнозировал курс доллара на конец года на уровне 94 руб. Соответственно, уровни, далекие от этой цифры, не интересны правительству, замечает собеседник NEWS.ru.

В то же время NEWS.ru напоминает и другие слова Решетникова о том, что экспортеры и так продают значительные доли валютной выручки, но падение рубля это не останавливает. Таким образом, укрепление рубля может во многом зависеть от сегодняшней новости, но оказаться временным, а не фундаментальным.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пора ли начинать закупаться долларами

Раманинов верит, что это не последняя возможность закупиться долларами по двузначной цене. Если вдруг курс снова превысит 100 руб., то власти могут применить и другие меры валютного контроля (например, ограничения на вывод капитала), тогда рубль вновь укрепиться до текущих уровней и даже пойдет «дальше», говорит он.

Антонов в беседе с «NEWS.ru» также допустил, что обязательная продажа выручки экспортерами — не последняя мера валютного регулирования. Перед выборами власти будут стремиться любыми способами стабилизировать курс рубля, поэтому можно ждать дальнейшего ужесточения контроля, говорит он. Так что еще будет возможность купить валюту по более низким ценам, если, конечно, «очень-очень хочется», заключает он.

Как укрепление рубля повлияет на цены

Александр Шнейдерман полагает, что укрепление рубля может повлиять на цены, особенно на стоимость импортных товаров. «Но конкретное воздействие будет зависеть от множества факторов. Поэтому нужно следить за экономической ситуацией, а самое главное — за инфляцией», — отмечает он.

Какой-то эффект на укрепление рубля может оказать стоимость бытовой техники и электроники, поскольку там еще много импортных компонентов, добавляет Валерий Тумин. Возможно, на некоторые сорта элитного алкоголя и табака, чая и кофе, то есть на все то, что мы непосредственно импортируем. В остальном же политика импортозамещения дала свои плоды и мы уже меньше зависим от курса иностранных валют, поясняет он.

По мнению Антонова, в ближайшие недели укрепление рубля никак не повлияет на цены. А вот в среднесрочной перспективе (до двух месяцев) данный фактор вместе со снижением инфляционных ожиданий может несколько замедлить их рост. Но не более того.

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