Указ Путина о поддержке рубля останется закрытым Кремль не будет публиковать указ Путина об обязательной продаже валютной выручки

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми российскими компаниями-экспортерами останется закрытым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает проект Faridaily в Telegram-канале, список этих компаний публиковать не будут.

Нет, он (указ. — NEWS.ru) не будет публиковаться. Он ДСП (для служебного пользования. — NEWS.ru). По понятным причинам список этих компаний не будет опубликован, — сообщил Песков.

Российский лидер подписал указ для стабилизации курса рубля 11 октября. Как пояснили в правительстве, для отдельных экспортеров теперь вводится обязательная продажа валютной выручки, получаемая по внешнеторговым договорам. В документе приведен конкретный перечень таких компаний, которых насчитывается 43.

В Центробанке пояснили, что указ Путина поможет улучшить ситуацию с ликвидностью и позволит понизить краткосрочную волатильность на валютном рынке. Введенные для крупных компаний-экспортеров требования сохранят уже выработанные схемы внешнеторговых расчетов, а рост привлекательности рублевых вкладов и подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий окажут поддержку рублю.