Получится как с юанем? В России решили спасать рубль по примеру Китая Аналог «китайской модели» может стать решением проблемы слабого рубля, считают в Минэкономразвития

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил создать в России аналог китайской валютной модели. По его мнению, ситуация с падением рубля требует более сложных решений, чем обсуждаемое сейчас введение обязанности для экспортеров продавать доллары, евро и юани на рынке. NEWS.ru рассказывает, чем интересен опыт Китая и так ли необходим в России жесткий курс регулирования национальной валюты.

Что предлагает Решетников

Возобновления обязательной продажи 80% валютной выручки экспортеров, как это было сделано весной прошлого года (а потом отменено), будет недостаточно для решения проблемы курса рубля, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он предложил создать в России аналог китайской валютной модели, «когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей». По его словам, это позиция ведомства и власти обсуждают данную идею с Центробанком. При этом речь не идет о двух курсах, сказал министр, назвав это «крайне вредным явлением для экономики».

Министр напомнил, что сейчас нет никаких ограничений на перевод рублей за границу. В результате все большие объемы национальной валюты будут оказываться за рубежом и «вовлекаться в валютные игры против рубля», считает Решетников. Он назвал ситуацию сложной, подчеркнув, что ведомство ждет предложений от ЦБ. По его словам, использование только текущих методов, в первую очередь повышения ключевой ставки, может сделать заложником ситуации реальный сектор экономики (ведь бизнес не сможет брать дорожающие кредиты).

По мнению Решетникова, необходимо наладить мониторинг: сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки.

«Потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — заключил министр.

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Чем интересен опыт Китая

В Китае существует два курса юаня — оншорный (CNY) и офшорный (CNH). Оншорный существует только внутри континентального Китая, и он регулируется: Народный банк Китая (НБК) устанавливает ежедневно референсный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%.

Офшорный юань обращается на заграничных рынках. Первые офшорные юани появились на Гонконгской бирже в 2010 году. Затем они стали появляться и других на финансовых рынках, в Южной Корее, Сингапуре, Великобритании, в том числе в России.

CNH регулируется Управлением денежного обращения Гонконга, но курс более свободный, чем у CNY: стоимость колеблется в зависимости от объема покупок и продаж на международном валютном рынке;

Как отмечают «Ведомости», Народный банк Китая не ставит во главу угла фиксацию курса. Официальная цель китайского регулятора — регулирование объема наличных в обращении и средств на счетах и депозитах. Ключевая же задача НБК — делать китайские товары выгодными на международном рынке. Поэтому регулятор стремится сохранять юань ослабленным по отношению к доллару.

Можно ли адаптировать китайскую модель в России

Подробностей данной инициативы пока нет, поэтому оценивать ее эффективность преждевременно, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Единственный нюанс, с которым уже сейчас возникают вопросы применимости китайского опыта, то, что юань — резервная валюта из корзины глобальных валют, конвертируемая. Да, у нее есть офшорный и оншорный курсы, но они, по сути, синхронизированы — один к одному. А у рубля таких преференций нет», — объясняет NEWS.ru эксперт.

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Экономист Денис Ракша сильно сомневается, что предложения Решетникова технически осуществимы. Китайская модель предполагает существование двух курсов нацвалюты. Создание ее аналога в России и при этом отказ от основополагающих принципов работы, по сути, невозможен, уверен он.

«В Центробанке не хуже Решетникова знают о китайской модели, но ЦБ до сих пор на эту тему не высказывался. Прекрасно понимая, как там все устроено, регулятор, скорее всего, и не надеется на создание российского аналога», — говорит Ракша в беседе с NEWS.ru.

В этом случае, продолжает эксперт, пришлось бы придумать «свой Гонконг», то есть ту территорию или организацию, которая будет выпускать офшорный рубль. «Это очень сложная проблема, и наскоком ее не решить. При наличии двух разных видов юаней в Китае гораздо более жесткое регулирование [чем в России], и без него система существовать не может», — поясняет он.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман тоже заявил NEWS.ru, что в России оборот валюты не ограничен и полностью повторить китайскую модель мы не сможем, даже если сильно захотим.

Что сегодня может поддержать курс рубля

По мнению Дениса Ракши, если не придумывать ничего нового, можно применить старые испытанные инструменты — меры валютного контроля (например, возвращение в Россию валютной выручки экспортеров, то есть возврат средств, полученных при внешнеторговой сделке, из других государств в РФ), которые в настоящий момент являются предметом спора между Минфином и ЦБ. Центробанку без разницы, каким будет курс рубля, его волнует инфляция, его идеология с 2014–2015 года — свободный курс. Это главный механизм адаптации экономики к текущей ситуации, санкциям и так далее, поясняет эксперт. Минфин же, по его словам, не хочет, чтобы рубль ослабевал бесконтрольно, поэтому выступает за возвращение валютного контроля.

Зельцер замечает, что оценки относительно возможностей использования экспортных нормативов у ведомств расходятся — Минфин склоняется за их введение, ЦБ — против. «Работать надо с оттоком капитала, их целью, лимитами», — считает аналитик.

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По мнению основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, продажа экспортерами валютной выручки на бирже сейчас не сильно влияет на курс рубля. Ведь эти самые рубли несколько бесконтрольно расползаются по серым схемам. В качестве примера он приводит теневой флот танкеров для продажи нефти в обход санкций, а также казахские и узбекские фирмы-прокладки, через которые в страну идет электроника.

«Восстановить курс нацвалюты помогло бы увеличение экспорта, причем не только сырьевого. Этот процесс сопряжен с конкуренцией, а значит, с укреплением российского бизнеса в частности и экономики страны в целом. Но эта мера должна идти в комплексе с традиционными мерами валютного контроля, которые уже применяет ЦБ», — считает Федоров. В качестве таких мер он называет ограничение экспорта, повышенные пошлины на ряд экспортных категорий, а также высокую ставка ЦБ.

По словам Ракши, решение у проблемы есть — это «отсутствие конвертации рубля в другие валюты, множественные курсы и ручное управление, то есть выдача лицензий импортерам на каждый контракт». Другой вопрос в том, что ЦБ открыто заявил, что такую систему вводить не хочет.

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