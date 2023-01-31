«Гигантский теневой флот»: как Россия обходит нефтяные санкции Чем больше ограничений — тем больше серых схем

Фото: shutterstock

Россия обходит санкции «в промышленных масштабах» вопреки ограничениям со стороны недружественных западных стран. Британский журнал The Economist, пишет, что нефть из РФ бурным потоком поставляется по каналам, которые непросто распознать. В статье приводятся сразу несколько механизмов, которые, предположительно, используются поставщиками, чтобы продолжать торговлю черным золотом.

Расширение теневого рынка

The Economist изучил данные по всей цепочке поставок и пришел к выводу, что Россия вполне успешно обходит санкции. Экспорт из РФ сократился после 5 декабря, когда вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз. Но спустя всего два месяца показатели восстановились до уровней июня, пишет журнал.

Новая транспортная и финансовая инфраструктура надежна и обширна, указывает издание. Большая часть российской нефти проходит через сети, которые не признают ценовой потолок, но не являются незаконными, поскольку используют «не западную логистику».

Как уточняет The Economist, «теневая сеть» опирается на три столпа: новый состав торговцев, свой собственный обширный и растущий танкерный флот, а также новые источники финансирования.

Скрытые нефтяные пути

Компании из России нашли способы работать с рядом прежних контрагентов и наладили связь с другими странами, говорится в материале. Большая часть российской нефти идет в Индию и Китай, но вместе с тем резко вырос объем грузов с неизвестным направлением. Причем в некоторых сделках до сих пор фигурируют греческие грузоотправители, британские страховщики, голландские и японские банки, долгое время являвшиеся лидерами на рынке. Помимо этого, по данным журнала, у России остались каналы, испытанные Венесуэлой и Ираном в связи с санкциями против них.

Фото: shutterstock

Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за первые десять месяцев 2022 года импортировали больше российской нефти, чем за предыдущие три года вместе взятые. И это с учетом того, что ОАЭ являются крупным поставщиком нефти на мировой рынок. Автор статьи подозревает, что представители арабских стран «смешали и перепродали часть нефти в Европу».

Другой пример — Малайзия экспортирует в Китай вдвое больше нефти, чем может произвести. Большая ее часть, вероятно, иранская, однако наблюдатели «подозревают, что туда пробралось и несколько российских бочек».

Новые игроки и расширение флота

С начала военной операции на Украине в Дубае открылись более 30 российских торговых компаний, причем некоторые из них под новыми именами, пишет The Economist со ссылкой на консалтинговую компанию Qamar Energy. На замену западным трейдерам пришли новоявленные фирмы, которые стали заниматься торговлей с Индией, Шри-Ланкой, Турцией и другими странами. Примечательно, что большинство контор до этого не занимались продажей нефти. Издание делает вывод, что все эти фирмы — завуалированные представители российских компаний.

По данным The Economist, для доставки российского черного золота покупателям в обход ценового потолка, введенного западными странами, может использовать 360 кораблей различного класса. Это 16% мировой флотилии танкеров для сырой нефти. Если бы все западные корабли отказались от работы с российской нефтью, такого флота хватило бы для экспорта нефти из РФ на нынешнем уровне, считают эксперты.

Фото: shutterstock

Финансирование и страхование

The Economist утверждает, что «теневая торговля» ведется при поддержке российского государства, а посредники «платят за груз только после получения выручки». Так, как говорится в статье, была решена проблема финансирования поставок, ведь западные банки теперь обходят российскую нефть стороной.

Что касается проблемы страхования перевозок нефти, то и здесь было найдено решение. С декабря российские фирмы, зачастую новички в судоходном бизнесе, стали страховать грузы и суда.

Некоторое страховое покрытие P&I (Protection and Indemnity Insurance, страхование защиты и возмещения убытков. — NEWS.ru) «сомнительного качества», замечает The Economist. Однако некоторые порты, позволяющие получать российскую нефть, снизили уровень страхового покрытия, которым должны обладать прибывающие танкеры.

Повторяем за Ираном

Кандидат экономических наук, управляющий партнёр компании «Лавник и Партнеры» Роман Лавник:

Возможностей для того, чтобы обойти западные санкции, достаточно. И наша страна их использует очень эффективно. Российская нефть перевозится морем и в Азию, и в Европу, но не на российских судах, а на кораблях, которые ходят под флагами других государств. Точно также обходили санкции Иран и Венесуэла — против этих стран тоже ввели ограничения на продажу нефти США и ЕС. Крупнейшими перевозчиками сырья являются Греция и Мальта, их суда также используются, чтобы доставлять нефть из России в Китай или Индию. Последние сейчас стали для РФ главными покупателями.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Способ обхода санкций номер один — покупка так называемого «теневого флота». Это старые корабли, которые находятся не в российской юрисдикции. В последние месяцы 2022 года РФ приобрела, по разным данным, порядка 100–120 таких кораблей. Способ номер два — создание так называемых «смесей». Многие наслышаны о «латвийской смеси» — когда в порту Латвии российское сырье смешивается с другим в такой пропорции, чтобы нефти из РФ было менее 50%. Такая нефть уже «меняет» юрисдикцию, не считается российской и ее спокойно можно продавать, без последствий. Наверняка такая нефть создается не только в Прибалтике, но и в азиатских странах. Способ номер три — создание собственных страховых компаний и использование таких организаций в дружественных странах. Странно, что это удивляет западных журналистов, ведь даже европейские страны десятилетиями успешно пользуются сложными схемами, чтобы получать нужное сырье из страны, находящейся под санкциями. И пример Ирана тому подтверждение.

Фото: shutterstock

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров: