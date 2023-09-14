Экспортеров могут обязать возвращать в Россию валютную выручку Минфин предлагает ввести репатриацию валютной выручки экспортеров

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Минфин предлагает ввести репатриацию валютной выручки экспортеров, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, возможны разные варианты «процентовки» и денежных единиц, в которых может осуществляться обязательный возврат выручки в валюте.

Обсуждение вариантов валютного регулирования возобновилось в августе на фоне повышения курса доллара до 100 рублей. Тогда Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Власти обсуждали и другие меры, среди возможных вариантов в СМИ называли обязательную продажу валютной выручки экспортеров и запрет выплаты дивидендов за рубеж, отмечается в материале.

Финансист Алексей Тараповский считает, что сейчас стоит задача удержать курс и не дать ему вновь опуститься до 100 рублей за доллар. Мера, предложенная Минфином, позволит возвращать в страну больше доходов в иностранной валюте, что позитивно повлияет на платежный баланс и поддержит курс, полагает он. Тараповский отметил, что эффект репатриации уже известен.

Аналитик Дмитрий Куликов считает, что предпосылки для укрепления рубля есть, учитывая сезонность валютной выручки и возможный рост ее доли, завозимой на внутренний рынок. По его оценке, если продажи энергоресурсов на внешнем рынке не упадут, в среднесрочной перспективе рубль может укрепиться на 5% и больше.

Накануне ЦБ РФ повысил курс доллара на 14 сентября до 95,97 рубля. Курс евро при этом вырос до 103,1 рубля, а юаня — до 13,17 рубля. По состоянию на 11:31 на МосБирже доллар теряет 15 копеек и торгуется по 96,0775 рубля, евро также дешевеет на 14 копеек, до 103,21 рубля.