В Минфине рассказали, как планируется сдерживать отток капитала Минфин: отток капитала планируется сдержать возвращением валютного контроля

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Чтобы сдержать отток капитала, Министерство финансов РФ рассматривает возвращение некоторых мер валютного контроля, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев в ходе выступления в Госдуме. По его словам, пока что не ясно, какие именно из рассматриваемых мер будут приняты. В целом все они направлены на контроль за оттоком капитала, который идет через дружественные страны, уточнил Моисеев, передает РИА Новости.

Рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются, — заявил замминистра.

Меры, которые может принять Минфин, имеют положительные последствия для рубля. Так, будут сдержаны краткосрочные колебания валютного курса, добавил Моисеев.

Ранее Минфин предложил ввести репатриацию валютной выручки экспортеров. Директор департамента финансовой политики ведомств Иван Чебесков заявил, что возможны разные варианты «процентовки» и денежных единиц, в рамках которой возврат выручки в валюте обязателен.

Валютное регулирование стало особенно актуальным после повышения курса доллара до 100 рублей. Для стабилизации ситуации Банк России повысил ключевую ставку.