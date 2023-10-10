Бюджет-2024: пенсии, маткапитал, поликлиники — на что еще урежут расходы В бюджете на 2024 год сократятся расходы на пенсии и сердечные заболевания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16 октября Госдума начнет рассматривать внесенный правительством законопроект о бюджете на 2024-й и плановые 2025–2026 годы. В нем значительно растут расходы на оборону и социалку, но если взглянуть подробнее, выясняется, что на множестве социальных статей решили сэкономить. NEWS.ru делится подробностями в материале.

Социальная политика

В следующем году на социальную политику планируют потратить больше 7,7 трлн руб. Это на 425 млрд больше, чем закладывалось на 2024 год предыдущим проектом бюджета (на 2023–2025 годы). В 2025 году планируется выделить тоже около 7,7 трлн руб., а в 2026-м — уже около 7,9 трлн руб. Во многом такие расходы связаны с ростом трат на реабилитацию инвалидов и протезирование, компенсации людям, потерявшим жилье, и другие околовоенные соцрасходы, о чем уже писал NEWS.ru. О расходах на военных и правоохранителей — также в отдельной статье.

В то же время часть социальных статей на 2024 год по сравнению с прошлогодним планом, напротив, урезали. Например, это коснулось соцвыплат безработным. Как утверждают в правительстве, в связи с улучшением состояния рынка труда и сокращением численности безработных граждан такие выплаты в 2024 году уменьшат на 18 млрд руб., в 2025 году — на 15,6 млрд руб., в 2026 году — на 12,9 млрд руб.

Также «в связи с уточнением прогнозной численности получателей» сокращаются выплаты материнского (семейного) капитала и иные ежемесячные выплаты семьям с детьми: в 2024 году — на 153,5 млрд руб., в 2025-м — на 167,7 млрд руб., а в 2026-м — на 155,7 млрд руб.

Уменьшают и расходы на региональные социальные доплаты к пенсиям, тоже «в связи с уточнением численности получателей: в 2024 году — почти на 5,2 млрд руб., в 2025-м — на 752,9 млн руб., в 2026-м — на 773,8 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сократят и доплаты на жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан в связи с изменениями данных для расчетов таких доплат. В 2024 году сокращение составит почти 5 млрд руб., в 2025-м — 3,7 млрд руб., в 2026-м — снова около 5 млрд руб.

На государственную соцпомощь по социальным контрактам для отдельных категорий граждан в 2024 году сократят траты на 4,2 млрд рублей. На обеспечение жильем молодых семей в связи с уточнением прогнозной численности получателей в 2024 году тоже уменьшат расходы — на 509,1 млн руб., в 2025 году — на 473,5 млн руб., в 2026-м — на 433 млн руб.

На компенсации льготникам оплаты взноса на капитальный ремонт жилых домов выплаты сократят в 2024 году на 91,7 млн руб., в 2025-м — на 85,3 млн руб., в 2026-м — на 78,1 млн руб.

Дополнительное пенсионное обеспечение — негосударственные пенсии — работников организаций угольной промышленности в 2026 году уменьшат на 26,7 млн руб.

Здравоохранение

Здесь государство существенно увеличило расходы на 2024 год по сравнению с планировавшимися ранее на 109,2 млрд руб., до 1 трлн 620 млрд руб. Впрочем, это связано в том числе с 36 млрд руб., которые дополнительно выделили на компенсацию выпадающих доходов фонда ОМС, чтобы бесплатная медицина просто продолжила свое существование. Еще более 20 млрд руб. планируется дополнительно направить на выплаты медикам-военнослужащим.

В то же время на 8,4 млрд руб. в 2024 году сократятся траты в следующем году на модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в регионах. В 2025 году — еще на 11,7 млрд руб. В 2026-м на это и вовсе не планируют тратить бюджетные средства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И еще на 2,3 млрд урежут средства на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. В целом на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2024 году потратят на 12,7% меньше денег, чем планировали ранее, в 2025 году — на 5,5%, в 2026-м — почти на 8%. То есть каждый год идет речь о сокращении расходов на 500 млн — 3 млрд руб. Сэкономят и на создании научно-образовательных комплексов полного цикла: 2,3 млрд руб. — в 2024 году, 1,6 млрд руб. — в 2025-м и 72,5 млн руб. — в 2026-м.

Создание сети лабораторий высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций тоже будет урезано в финансах: в следующем году — почти на 1,2 млрд руб. Зато на чуть большую сумму это финансирование планируют поднять в 2025 году, а в 2026-м — и вовсе на 3,9 млрд руб. Но, конечно, к тому времени бюджет еще могут несколько раз переверстать, поэтому рассчитывать на это рано.

На формирование и функционирование сети национальных медицинских исследовательских центров в 2024 году государство сократит расходы на 1,1 млрд руб. Интересно, что на 2025 и 2026 годы расходы на эти цели не заложены вовсе.

Транспорт и космос

На реализацию приоритетов государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году расходы поднимут на 31,1 млрд руб., в 2025 году — на 25,4 млрд руб., в 2026-м — на 28,3 млрд руб.

В то же время субсидии российским авиакомпаниям и региональным унитарным предприятиям на обновление парка воздушных судов для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок в 2024 году, напротив, сократят на 4,2 млрд руб., в 2025 году — на 2,9 млрд руб., в 2026-м — на 1,4 млрд руб. Также на 7,3 млрд руб. в следующем году сократят реконструкцию объектов в аэропортовых комплексах.

Также на 9,8 млрд руб. в 2026 году будет сокращена реализация программы по развитию космодромов и обеспечению космической деятельности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экология

Охрана окружающей среды — обычное направление, на которое власти готовы сокращать расходы. Но в этот раз траты тут, напротив, резко вырастут: с планировавшихся ранее на следующий год 319,3 млрд руб. сразу до 477,5 млрд руб.

В то же время уменьшат расходы на федеральный проект «Чистый воздух» в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. И в целом по стране будут ежегодно на 409 млн руб. в 2024–2026 годах сокращать траты на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Еще одна деталь — 30 млн руб. перераспределят с проекта «Сохранение лесов» на закупки беспилотников.

Жилье

На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году расходы сократят на 88 млрд руб. Зато в 2025–2026-м обещают добавлять сразу по 150 млрд на год.

Сократят в 2024 году на 25 млрд руб. и расходы на финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го. Причина — ускорение реализации программы.

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