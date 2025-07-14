Москва — не только штаб-квартира: зачем компаниям выходить в регионы

Москва — не только штаб-квартира: зачем компаниям выходить в регионы

Erid: 2W5zFJMvcJL

Центр есть, но рынок — везде

Москва остается деловой столицей России. По данным Росстата, в городе сосредоточено свыше 17% всех зарегистрированных юридических лиц страны. Здесь удобно вести переговоры, налаживать партнёрства, продвигаться в госсегмент. Однако в реальном секторе экономики, особенно в торговле топливом, логистика, клиенты и сами деньги — далеко за пределами МКАД.

Поэтому все больше компаний, включая тех, кто традиционно работал из Москвы, начинают выстраивать более активное региональное присутствие. Не через филиалы в классическом смысле, а через децентрализованные цепочки поставок, локальные партнёрства и логистические узлы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему столичному бизнесу тесно в столице

1. Региональный спрос растет

Особенно заметно это в секторах с высокой инфраструктурной чувствительностью — ЖКХ, сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Во многих из них по-прежнему существует зависимость от топлива, и даже минимальные перебои могут привести к срывам в производственных или социальных графиках.

2. Тендеры диктуют условия

Государственные и муниципальные закупки сегодня — одна из главных точек входа для B2B-компаний. Но конкуренция за столичные контракты высока, а требования сложны. На фоне этого региональные торги становятся более доступными. Их выигрывают те, кто способен обеспечить надёжность не на бумаге, а фактически: за счет логистики, наличия подрядчиков, скорости реакции. А это требует быть на месте.

Частный опыт: как работают с регионами московские поставщики

Поставщики топлива — один из сегментов, где разрыв между штаб-квартирой и географией бизнеса ощущается особенно остро. Централизованный офис может координировать стратегию, но эффективность поставок, особенно в B2G-контрактах, зависит от способности быстро отгрузить топливо, учесть специфику дорог, климат, сезонность.

ТРАНСВЭЙ СЕРВИС, компания с московской регистрацией и более чем десятилетней историей на рынке оптовых поставок нефтепродуктов, в последние годы активизировала работу с региональными заказчиками. При этом она не имеет широкой сети филиалов, а выстраивает логистику через партнёрства и субподряд, что позволяет гибко адаптироваться под запросы конкретных муниципалитетов и промышленных клиентов.

Как работает выход без филиалов

Современный подход к региональному присутствию — это не обязательно открытие офиса и набор персонала в каждом городе. Компании все чаще действуют по гибридной модели:

используют сторонние нефтебазы как точки отгрузки;

заключают договоры с локальными перевозчиками;

участвуют в электронных закупках через СПбМТСБ и другие площадки;

строят удаленные команды поддержки, работающие на конкретные регионы.

ТРАНСВЭЙ СЕРВИС выстраивает именно такую модель. Это позволяет не только сокращать расходы, но и выполнять обязательства по контрактам в удалённых районах, например, в ЦФО и ближнем Поволжье — без создания стационарных подразделений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что дает региональный фокус бизнесу из Москвы

1. Устойчивость и диверсификация

Выход за пределы столичного рынка снижает зависимость от одного региона. Например, в период скачков цен на топливо в 2022–2023 годах именно способность оперативно перенаправить ресурсы в другие области позволяла многим поставщикам удерживать позиции и доходы.

2. Ближе к рынку — лучше обратная связь

Работа с регионами не только расширяет географию заказов, но и даёт бизнесу доступ к более честной информации о потребностях клиентов. ТРАНСВЭЙ СЕРВИС, взаимодействуя напрямую с администрациями, коммунальными службами и логистическими операторами, получает данные, которые невозможно собрать в рамках аналитических отчётов.

3. Участие в менее конкурентных тендерах

В то время как федеральные торги привлекают десятки претендентов, муниципальные и региональные конкурсы часто остаются вне поля зрения крупных игроков. Для средних компаний это шанс занять нишу, которая не интересна гигантам, но при этом может обеспечить стабильный контракт на 12–24 месяца.

Почему просто офиса в Москве уже недостаточно

Клиенты — особенно в госсекторе — все чаще запрашивают у поставщиков подтверждение технической и физической готовности. Это может быть наличие транспортных средств, складской инфраструктуры, история исполнения контрактов в конкретном регионе. Формальная московская прописка без реальных ресурсов на местах уже не внушает доверия.

Кроме того, развивается биржевая инфраструктура. Электронные торги на топливо теперь идут по базисам в регионах — и побеждает тот, кто реально может доставить в нужный день в нужный час.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стратегия 2025+: регион как якорь устойчивости

Судя по динамике контрактов, тенденция очевидна: устойчивые московские компании всё чаще смотрят в сторону локальных центров. Для ТРАНСВЭЙ СЕРВИС это не просто рост — это превращение из московского поставщика в партнёра с федеральной надёжностью. Без громких заявлений, но с чёткой операционной моделью.

Ключевые принципы:

географическая гибкость;

прозрачность через цифровые сервисы;

персональные отношения с заказчиками вне столицы;

Логистика как фактор конкурентоспособности.

Одна из ключевых причин, по которым московские компании ищут опору в регионах, — это логистика. В сфере поставок топлива она особенно критична: речь идёт о продукции с ограниченным сроком хранения, высокими требованиями к условиям перевозки и жёсткими нормативами по объёму и срокам.

По словам участников рынка, традиционная схема «везём из Москвы в область» устарела. Сегодня выигрывает тот, кто может разместить продукт ближе к потребителю: либо на арендованной базе, либо на условиях консигнации. Это сокращает плечо доставки, минимизирует риски сбоев и упрощает согласования с конечным получателем.

ТРАНСВЭЙ СЕРВИС в своей работе всё чаще применяет партнёрские логистические схемы, где используются сторонние нефтебазы и местные перевозчики. Это даёт компании возможность участвовать в конкурсах, охватывающих более широкую географию, не теряя в эффективности. Такой подход особенно ценен при обслуживании удалённых и инфраструктурно слабых районов, где крупные игроки не имеют операционной базы.

Цифровая инфраструктура как мост между центром и регионами

Современный выход в регионы невозможен без цифровизации. Участие в электронных тендерах, управление транспортом, документооборот, отслеживание остатков и движение топлива — все это требует прозрачных и надежных ИТ-систем.

Компании, развивающие бизнес в регионах, всё чаще внедряют CRM и ERP-решения, которые позволяют контролировать операции из центра, не создавая постоянного офиса на местах. Это особенно актуально для среднего бизнеса, где ресурсы на штатную экспансию ограничены, но запрос на масштабируемость растёт.

ТРАНСВЭЙ СЕРВИС также модернизирует цифровую часть своей операционной модели, включая интеграцию с государственными торговыми площадками и автоматизацию исполнения контрактов. Это позволяет бизнесу поддерживать высокую степень управляемости, оставаясь компактным по структуре, но гибким по географии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регион как точка роста и страховки

Помимо очевидной задачи расширения рынка, региональное присутствие — это и элемент страховой стратегии. В условиях экономической турбулентности, когда спрос в одном регионе может упасть, а в другом — вырасти, распределенная география заказов дает бизнесу больше шансов сохранить стабильный оборот.

Такой подход уже работает: компании с контрактами в нескольких регионах легче справляются с сезонными провалами, инфраструктурными сбоями, перебоями поставок. Особенно это важно для тех, кто работает в чувствительных сегментах — ЖКХ, теплоэнергетике, промышленности.

На практике это выглядит так: столичная компания, вроде ТРАНСВЭЙ СЕРВИС, при появлении нового контракта в регионе не спешит открывать там офис, а выстраивает гибкую схему — локальный партнер, проверенный транспорт, учет в единой системе. Такая модель не требует долгих запусков и дает быстрый эффект.

Вывод

Москва остается мощным деловым и административным хабом. Но реальный рынок — в регионах. Те компании, кто научился работать с регионами, не только выигрывают тендеры, но и строят долгосрочную устойчивость. ТРАНСВЭЙ СЕРВИС — пример того, как можно быть московским по прописке, но региональным по сути.

Стратегия «меньше фасадов — больше маршрутов» становится новой нормой. В ближайшие годы именно она определит, какие компании останутся конкурентоспособными — не только в столице, но и по всей стране.

РЕКЛАМА: ООО «ТРАНСВЭЙ СЕРВИС», ИНН 7724814198