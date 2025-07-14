Просроченные долги россиян по кредитам составили 1,5 трлн рублей

Просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам составила 1,5 трлн рублей, передают «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России. Соответствующий показатель является рекордным за последние шесть лет (все время ведения статистики). По информации издания, выплаты не проходят по большей части по ссудам, оформленным в 2023-2024 годах под высокие ставки рискованным заемщикам.

В материале сказано, что число проблемных кредитов повысилось к маю на 400 млрд рублей по сравнению с указанным периодом 2024 года. В частности, по данным регулятора, их доля составила 5,7% от розничного портфеля.

Ранее депутат Государственной думы Солтан Узденов заявил, что законопроект о запрете онлайн-микрозаймов, который готовится к рассмотрению в Госдуме, является необходимой мерой для борьбы с мошенничеством в сфере микрофинансов. Он отметил, что, сколько бы парламентарии не принимали законов, в России все равно наблюдается тенденция роста выдачи микрозаймов без непосредственного присутствия клиента.