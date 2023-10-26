Россияне с доходом от 130 тысяч рублей заплатят новый налог: как и зачем Россияне с доходом выше 130 тысяч рублей должны заплатить новый налог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, чьи совокупные доходы на банковских счетах превышают 130 тысяч рублей в год, предстоит уплатить новый налог, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Что об этом известно?

Как рассчитывается налог на вклады

Виноградов напомнил, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому банковские вклады, превышающие установленный лимит, должны будут облагаться налогом, но до текущего года на него действовал мораторий.

«Теперь ограничения сняты: за 2023 год налог с доходов от банковских депозитов уже придется заплатить», — отметил юрист.

Он объяснил, что при расчете налога на вклады берут максимальную ключевую ставку в ЦБ России в этом году и умножают на 1 млн рублей. На данный момент ставка — 13%.

«Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превышает — то ставка налога составит 13%», — пояснил Виноградов.

Изменятся ли в России налоговые ставки

16 октября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что на данный момент планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в трехлетний период нет. При этом он отметил, что вернуться к обсуждению этого вопроса могут в новом бюджетном цикле, то есть в 2025 году.

«Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, мы приняли решение базовые налоги не менять», — рассказал Силуанов.

Также он подчеркнул, что больше не планируется взимать налог на сверхприбыль.

«Разовые изъятия — на то они и разовые, что действуют один раз. Каждый год разовые изъятия реализовывать, наверное, было бы неправильно, нелогично. То, что касалось разового налога на сверхприбыль, на сверхдоходы, то он действует в текущем году, и часть, возможно, поступлений будет и в следующем», — отметил министр.

Как защитить свои сбережения

Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов пояснил, что россиянам, которые хранят свои сбережения в иностранных валютах, в нынешней рыночной ситуации не нужно ничего с ними делать. Он объяснил это тем, что владельцы валютных вкладов ничего не потеряли, так как средняя доходность в пересчете на рубли у них примерно такая же, как у владельцев рублевых вкладов.

«С прицелом на годы доллар и евро сильнее рубля и юаня; юань — сильнее рубля, но рубль более конвертируемый. Курс китайской валюты не отражает реального соотношения экономик США, Китая и России. Он уже много лет фактически удерживается искусственно. И когда-то это может закончиться. Рубль в данном смысле — честнее и понятнее: он часто девальвируется, но и ставки доходности в нём выше. Они позволяют периодически догонять доллар по доходности», — сказал эксперт.

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