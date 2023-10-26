Россиянам дали советы, как защитить сбережения Биржевой эксперт Емельянов посоветовал не суетиться из-за курса рубля

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Гражданам, хранящим свои сбережения в иностранных валютах, в текущей рыночной ситуации не нужно ничего с ними делать, заявил в беседе с LIFE.ru эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов. По его словам, владельцы валютных вкладов ничего не потеряли, так как средняя доходность в пересчете на рубли у них примерно такая же, как у владельцев рублевых вкладов, поэтому суетиться из-за динамики курса рубля не стоит.

Доллар и евро сильнее рубля и юаня; юань — сильнее рубля, но рубль более конвертируемый, <...> рубль в данном смысле — честнее и понятнее: он часто девальвируется, но и ставки доходности в нем выше. Они позволяют периодически догонять доллар по доходности, — пояснил эксперт.

Он порекомендовал не принимать поспешных решений из-за волатильности курса российской валюты. Тем, кто брал валюту с расчетом сыграть на динамике курсов, специалист посоветовал поступать по ситуации, исходя из конкретных задач: по какой цене покупали, когда планируют продавать и во что хотят вложиться. Универсального валютного рецепта не существует, признал Емельянов.

Ранее финансовый аналитик Александр Потавин предположил, что покупка долларов на фоне укрепления рубля может быть преждевременной. По его мнению, есть вероятность, что американская валюта продолжит снижение по отношению к российской.