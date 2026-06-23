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23 июня 2026 в 08:33

«Особая коалиция»: в Индии выступили с важным заявлением о БРИКС

Советник премьера Индии Довал: БРИКС становится сильнее день ото дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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БРИКС представляет собой особое объединение стран, выступающих за мир и развитие, заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. По его словам, которые передает ТАСС, группа с каждым днем становится все сильнее.

БРИКС — это особая коалиция государств, которые верят в мир, прогресс, развитие и сотрудничество. Я рад видеть, что объединение становится сильнее с каждым днем, — подчеркнул советник.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Пекин готов к углублению координации в рамках БРИКС по проблемам безопасности. Китайский дипломат подчеркнул, что объединение обладает потенциалом для выработки обновленных подходов к противодействию современным угрозам.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выступил с инициативой о формировании в рамках БРИКС специализированных структур для быстрого реагирования на кризисные ситуации и совместных резервов ресурсов. По его мнению, объединение нуждается в практических инструментах коллективного противодействия угрозам.

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