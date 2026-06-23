Раскрыта жуткая деталь в подготовке теракта в Пятигорске ФСБ: Киев отправил женщину совершить теракт в Пятигорске в день ее рождения

Украинский куратор отправил россиянку совершать теракт в Пятигорске в день ее рождения, передает ФСБ. В ведомстве уточнили, что женщины узнали о нахождении в своих рюкзаках СВУ только после задержания. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, одна из подозреваемых искала подработку в интернете и в июне ей предложили высокооплачиваемую работу.

Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что остановили и сохранили жизнь мне и окружающим в мой день рождения. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала уже после задержания сотрудниками, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске был предотвращен двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов. По данным ФСБ, задержаны две женщины, доставлявшие по указанию украинской стороны мощные бомбы в Пятигорске.

Также сотрудники ФСБ сообщили, что задержали двух россиян, которые готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Мужчины по заданию украинских кураторов изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва состава.