Риелтор предсказала падение спроса на «вторичку» в Москве Риелтор Никитина предсказала падение спроса на «вторичку» в Москве на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу 2023 года в Москве произойдет падение спроса на вторичное жилье в пределах 25–30%, предсказала риелтор Екатерина Никитина. В беседе с РИАМО эксперт отметила, что это связано с поднятием средней ипотечной ставки. При этом цены на «вторичку» упадут не раньше нового года.

Таким образом, в связи с последними повышениями ключевой ставки, пропорционально росту которой увеличивают проценты по кредитам, уже к концу текущего года спрос на «вторичку» в Москве должен снизиться на 25–30%, — пояснила эксперт.

Риелтор подчеркнула, что кредиты на покупку жилья в России начали расти с лета 2023 года на фоне решений Центробанка о повышении ключевой ставки. На данный момент спрос на вторичные квартиры увеличился. Никитина называет это стандартной реакцией на подобные решения регулятора. Она объяснила, что те, кто планировал купить недвижимость, но откладывал эту идею, сейчас пытаются как можно быстрее купить жилье, чтобы получить ипотеку на старых условиях. При этом банки часто идут навстречу потенциальным заемщикам и не сразу поднимают процентные ставки.

Эксперт уверена, что в ноябре средняя ипотечная ставка достигнет своего реального значения. После этого начнет снижаться спрос среди заемщиков, но на рынке недвижимости ожидать изменений не стоит до завершения 2023 года. Это связано с тем, что продавцы «вторичек» не являются профессионалами в данном вопросе, поэтому не сильно интересуются тенденциями на рынке.

Никто, за исключением тех, у кого существуют железобетонные причины для быстрой продажи квартиры, не станет сразу снижать цены. Люди просто начнут ждать, будут выдерживать свои объекты дольше, чем обычно, — заключила Никитина.

Экономист Денис Ракша ранее заявил, что стоимость жилья в России в рублях снижаться не будет. Эксперт допустил незначительные колебания в ценах, но в целом предпосылок для их снижения сейчас нет.