Финансовый аналитик оценил вероятность дефолта в России Финансист Разуваев: до президентских выборов дефолта в России точно не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До президентских выборов в России точно не стоит ждать событий, подобных дефолту, заявил в комментарии NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, россиянам «можно спать спокойно», поскольку у страны очень низкое отношение долга к ВВП.

Никакого финансового кризиса я не жду. Но хочу напомнить россиянам: у вас вклад в коммерческом банке застрахован на 1,4 млн рублей, на рынке бондов ничего не застраховано. До конца года, до президентских выборов, я ничего страшного не жду. Дефолт России не грозит, можно спать спокойно. У нас очень низкое отношение долга к ВВП. Ситуации 1998-го точно не может быть, — сказал аналитик.

При этом он отметил, что риск дефолтов есть всегда, если заемные ресурсы выдаются компаниям дороже из-за роста ставки и их финансовое положение становится хуже. Но массовых дефолтов в ближайшем будущем ожидать не стоит, уверен Разуваев.

Ранее он заявлял, что к президентским выборам доллар может подешеветь до 80 рублей. Однако, по его словам, к Новому году инфляция традиционно ускоряется, поэтому вполне вероятно, что цены на некоторые продукты и алкоголь в ближайшие месяцы будут расти.