Экономист предрек рост цен на алкоголь к Новому году Экономист Разуваев предрек рост цен на алкоголь и продукты к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К президентским выборам доллар может подешеветь до 80 рублей, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. При этом к Новому году инфляция традиционно ускоряется, поэтому вполне вероятно, что цены на некоторые продукты и алкоголь в ближайшие месяцы будут расти, отметил он.

Сейчас мы видим предпосылки для укрепления рубля. В ближайшие месяцы доллар будет падать. К президентским выборам по прогнозам курс составит 80 рублей. Конечно, укрепление рубля влияет на цены и на импорт, однако полагаю, по итогу года мы скорее всего получим инфляцию порядку 7%. Из этого можно ожидать повышение цен на некоторые продукты и алкоголь. Я бы посоветовал заранее всем купить алкоголь, особенно импортный, – рассказал Разуваев.

Ранее экономист Александр Абрамов рассказал, что курс рубля может укрепиться, если его использовать в расчетах за импорт. Он также подчеркнул важность верной оценки рублевых запасов в распоряжении нерезидентов, включая их доходы от поставок в РФ. По информации ЦБ РФ, более половины отечественных поставок в Европу в августе текущего года оплачивались рублями. Кроме того, российская валюта доминирует в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и странами Карибского региона. По словам Абрамова, это может эффективно повлиять на рубль.