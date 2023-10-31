Россиянам придется несладко: к Новому году резко подорожает шоколад Эксперт Плугов: до конца года шоколад в России может подорожать на 18–30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кондитеры предупредили торговые сети о повышении оптовых цен на шоколад. Как объясняют производители, это вынужденная мера: рубль падает, стоимость сырья растет, логистика дорожает. Последний год цены на шоколад росли очень умеренно, но эксперты ждут их повышения в рознице уже в ближайшие месяцы. Подробнее — в материале NEWS.ru.

О чем предупредили кондитеры

С 1 декабря шоколад в России подорожает в опте на 16,3%, говорится в письме крупнейшего российского кондитерского холдинга ООО «Объединенные кондитеры» (в него входят «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский» и еще 16 фабрик в разных регионах РФ). Оно было разослано от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова, передает «Московский комсомолец».

В письме сказано, что одной из причин для повышения цен стали подорожавшие сырье и материалы для производства шоколада из-за падения курса рубля. Кроме того, производители были вынуждены поднять зарплаты сотрудников на 20–40% из-за дефицита кадров на рынке труда и накопленной инфляции. Еще две причины для роста цен — увеличение затрат на логистику на 10% и рост процентных ставок по кредитам из-за повышения ключевой ставки. В минувшую пятницу ЦБ повысил ее с 13% до 15%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Шоколад в меланжере

Как прокомментировали подорожание шоколада в АКОРТ

Владельцы торговых сетей уже получили уведомления от кондитеров о повышении цен, подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, сейчас эти обращения находятся на рассмотрении. Караваев подчеркнул, что сети и поставщики предпринимают усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

Он уточнил, что шоколад — одно из популярных кондитерских изделий и в целом категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по объемам продаж. Сейчас широкий ассортимент, акции и программы лояльности от ретейлеров позволяют сохранять текущие цены. Поэтому говорить о повсеместном подорожании пока не приходится, добавил председатель АКОРТ.

Как росли цены на шоколад в России

По данным Росстата, розничные цены на шоколад в России резко выросли в феврале — июне 2022 года — более чем на 13% (с 945 до 1072 руб. за килограмм). Затем они планомерно снижались вплоть до сентября 2023 года — за это время шоколад в рознице подешевел на 5% (до 1017,9 руб. за килограмм). Это официальные данные. Есть и другие.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомился NEWS.ru, в третьем квартале 2023 года средний чек на шоколад и шоколадные изделия составил 315 руб., что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом именно цены на товары различных категорий выше прошлогодних на 15–25%.

В компании «Эвотор» NEWS.ru рассказали, что плиточный шоколад за год (с сентября 2022 по сентябрь 2023 года) подорожал на 6%, за последние три месяца (июль — сентябрь) — на 3%, шоколадные батончики — на 4% и 2%, а шоколадные конфеты —- на 1% и 4% соответственно. В целом за последние два года эти сладости стали дороже на 24–35%.

Что говорили эксперты о повышении цен на шоколад

Эксперты ранее указывали, что мировые цены на кофе и какао-бобы быстро растут в этом году из-за неурожая и перебоев с поставками (прежде всего из-за сокращения производства в Западной Африке, на долю которой приходится две трети мирового урожая какао-бобов). В России из-за санкций к этим факторам добавляются повышенные расходы бизнеса, которые ретейл учитывает в ценах конечного продукта.

В августе аналитики допускали, что рост оптовых цен только на какао-сырье в России до конца октября может составить более чем 25%.

Как может подорожать шоколад до конца года

По оценкам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерины Новиковой, к Новому году розничные цены на шоколад могут вырасти как минимум еще на 20% от нынешних уровней. Эксперт связывает это как с внешними факторами — сокращением урожая какао-бобов в странах-поставщиках, — так и с внутренними. Например, с нестабильностью курса рубля к другим валютам. В большей степени подорожание коснется продукции с высоким содержанием какао — того же темного шоколада, говорит собеседница NEWS.ru. Зато можно опытным путем выяснить, в каких конфетах действительно содержится настоящий шоколад, а где производители используют его заменители, добавляет Новикова.

По прогнозу генерального директора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, с сентября по декабрь горький шоколад подорожает минимум на 30%. Менее резким будет рост цен на молочный шоколад — в пределах 18%, указал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обжарка какао-бобов

В качестве причин Плугов называет рост мировых цен на какао-сырье и девальвацию рубля. Так, мировые цены на какао-бобы (крупнооптовые цены с доставкой в терминалы Нью-Йорка и Лондона) в сентябре 2023 года выросли на 4,4%, до $3,61 за килограмм, — и это рекордный показатель за последние десять лет. За год же они и вовсе взлетели на 57,1%.

Закупочные цены для российского рынка в целом повторяют динамику мировых, хотя они и несколько ниже показателей по Нью-Йорку и Лондону, отмечает Плугов. Например, в крупнооптовых ценах средняя закупочная цена на какао-бобы в минувшем сентябре составила $3,32 за килограмм (320,4 руб.). За месяц цены увеличились на 10,3%, за год — на 34,2%, и это только в долларах, еще больше они выросли в рублях — на 11,8% и в 2,2 раза соответственно.

Помимо какао-бобов растет стоимость какао-масла (за год она поднялась на 26,4% в долларах, а в рублевом выражении — в два раза), какао-пасты и какао-порошка — всех тех ингредиентов, которые используются при производстве шоколада, шоколадных конфет, батончиков и т. п.

По словам Плугова, в январе — сентябре 2023 года шоколад в России дорожал не так резко, так как в реализацию во многом поступала продукция из сырья, приобретенного по старым закупочным ценам. Теперь все говорит о том, что нужно готовиться к новому витку роста цен, считают эксперты.

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