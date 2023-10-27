ЦБ повысил ключевую ставку: как это повлияет на вклады, кредиты и рубль Эксперты: доллар может упасть до 90 рублей из-за повышения ключевой ставки

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк резко поднял ключевую ставку с 13% до 15%. В результате и без того дорогие потребительские кредиты и ипотека станут еще дороже. В то же время сначала курс рубля даже отреагировал небольшим ростом, но потом вновь упал. Это в очередной раз показало, что ключевая ставка очень слабо влияет на российскую валюту. Когда и как теперь изменятся ставки по займам и вкладам и сможет ли рубль отыграть потери предыдущих месяцев, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк (или Банк России) выдает кредиты обычным банкам и под который они могут положить в него на депозиты уже свои деньги. С помощью ключевой ставки Банк России пытается влиять на инфляцию. Если он поднимет ключевую ставку, кредиты для людей и компаний тоже станут более дорогими. Если кредиты в рублях станут менее доступными, значит, и сами рубли тоже станут более дефицитными. Их у населения станет меньше, что будет тормозить рост цен.

Тем же образом Банк России старается укрепить и рубль. Из-за удорожания кредитов в российской валюте последних на валютном рынке, где также торгуются доллары и евро, становится меньше и ценить российскую валюту начинают больше. Поэтому, когда рублей становится меньше, но они становятся очень востребованными, большие корпорации и инвесторы готовы купить их за доллары и евро по более высокому курсу. В итоге курсы иностранных валют на российской бирже могут ослабнуть, а рубль — наоборот, вырасти.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что решил Центробанк

Совет директоров Банка России сегодня принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15%. Это уже четвертое повышение подряд ставки регулятором за последние три месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объясняет резкий подъем ключевой ставки тем, что цены на товары и услуги в России растут слишком высокими темпами. «Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре», — говорит она, добавляя, что сейчас показатели инфляции как минимум вдвое превышают целевые (ЦБ стремится удержать годичный рост цен в рамках 4%).

Что произошло после повышения ставки с курсом рубля

Сегодняшнее повышение ставки оказалось наиболее радикальным из ожидаемых вариантов (часть экспертов ждали повышения до 14%). Возможно, поэтому курс рубля, который обычно слабо реагирует на решения ЦБ, на этот раз даже немного укрепился — с 93,3 руб. на бирже за минуты до решения до 92,6 руб. в течение часа после. Впрочем, затем доллар снова пошел вверх и на 15:48 стоил уже 93,2 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсом рубля дальше

Большинство экспертов склоняются к тому, что ключевая ставка почти не влияет на курс рубля. К примеру, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев в разговоре с NEWS.ru отмечает: решение по ставке вряд ли окажет существенное влияние на курс, как и ранее. Впрочем, он допускает, что рубль продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе (возможно, это уже было продемонстрировано разовым укреплением после роста ключевой ставки. — NEWS.ru).

Еще часть аналитиков, опрошенных NEWS.ru, склоняются к тому, что в ближайшие месяцы с учетом других мер российских властей курс доллара может вернуться на уровень около 90 руб. Так, директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин и частный инвестор Федор Сидоров в беседе с NEWS.ru отмечают, что в ближайшее время доллар ослабеет на 3–4 рубля. Как добавляет Тумин, после такого падения рубль продержится на крепких позициях еще как минимум месяц.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает ставку ЦБ косвенным фактором стабилизации нацвалюты. Тем не менее повышение вслед за ней ставки по рублевым вкладам может снизить спрос на иностранную валюту. А с учетом указа Владимира Путина о продаже частью экспортеров их долларов, евро и юаней на рынке он ждет, что в пределах осени курс доллара все же опустится до 90 руб.

Также NEWS.ru напоминает прогнозы ряда аналитиков о том, что рубль могут сильно укрепить непосредственно перед выборами президента, к 17 марта 2024 года, чтобы показать избирателям экономическую стабильность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет со ставками по кредитам и вкладам

Ставки по вкладам и кредитам следуют за ставкой ЦБ, говорит Зельцер. В результате растут доходности депозитов, и в первую очередь краткосрочных — по ним дают самые высокие проценты. Ранее эксперты неоднократно говорили, что вклады на несколько месяцев сейчас — самые выгодные, так как по ним предлагают наибольшие ставки. В то же время Тумин советует подождать по крайней мере три дня, чтобы банки повысили ставки по депозитам. NEWS.ru же напоминает, что банки могут менять ставки по вкладам и кредитам даже в течение пары недель после решения ЦБ. Кроме того, банки, вероятно, будут предлагать россиянам сезонные продукты с повышенными процентами — к примеру, специальные осенние вклады или новогодние (тут спецпредложения появляются в конце ноября — начале декабря).

Говоря о кредитах, Зельцер обращает внимание, что сейчас не лучшее время, чтобы их брать: слишком они дорогие. По его мнению, в следующем году ставки могут опуститься. Этого ждут и другие аналитики. Тумин предполагает, что и по вкладам, и по потребкредитам, и по ипотеке ставки вырастут как минимум на два процентных пункта — так же, как и ключевая. По его мнению, отдельные банки поднимут их еще выше.

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