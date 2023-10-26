Терпят убытки: какие банки могут закрыться в России в 2023 и 2024 годах Доцент Зарипов: в России могут закрыться банки с участием западного капитала

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Убыточных банков в России стало меньше, но они ухудшили свой финансовый результат. По итогам трех кварталов их убытки выросли на 10%, почти до 34 млрд руб. В 2023 году ЦБ не отозвал ни одной лицензии у банков. Глобальная зачистка банковского сектора, кажется, завершена. Но так ли все хорошо и кто является главным кандидатом на «выбывание» с рынка, расскажет NEWS.ru.

Сколько убыточных банков в России

Число убыточных российских банков по итогам девяти месяцев 2023 года уменьшилось на 10 штук, подсчитал «Коммерсант» на основе отчетности, опубликованной ЦБ. Таким образом, на начало октября в России насчитывался 51 убыточный банк. При этом совокупный убыток таких кредитных организаций увеличился более чем на 10% — с 30 млрд до почти 34 млрд рублей.

Крупнейшим по убыткам (чуть более 15 млрд рублей) банком с момента возобновления раскрытия информации остается ВУЗ-банк, который находится на санации у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с 2015 года. Второй по убыточности — непосредственно сам УБРиР. Его убыток с начала года достиг 5,7 млрд рублей. На третьем месте — «Зенит» с показателем в 1,8 млрд рублей. В топ-5 по убыткам по итогам девяти месяцев также вошли банки «Ренессанс Кредит» (1,7 млрд рублей) и находящийся на санации Газэнергобанк (1,75 млрд рублей).

Убытки большинства оставшихся банков составляют менее 1 млрд рублей. По-прежнему отрицательные результаты у финансовых организаций, находящихся или находившихся в собственности нерезидентов, — это Голдман Сакс Банк, Ю Би Эс Банк, Америкэн Экспресс Банк, Натиксис Банк и др.

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Какие из банков самые прибыльные в России

С начала года чистая прибыль банковского сектора составила 2,7 трлн рублей. Ее обеспечили крупнейшие, преимущественно системно значимые банки. По оценке «Коммерсанта», в топ-5 банков по прибыли вошли Сбербанк (1,1 трлн рублей), ВТБ и Газпромбанк (по 167 млрд рублей), Райффайзенбанк (93 млрд рублей) и Альфа-Банк (86 млрд).

Сколько всего насчитывается банков в стране

На 1 октября 2023 года в России действовали 324 коммерческих банка и 36 небанковских кредитных организацией, следует из данных ЦБ. При этом 100 банков имеют базовую лицензию, а 224 — универсальную. Базовая лицензия предусматривает, с одной стороны, упрощенное регулирование, а с другой — ряд ограничений. Капитал банка с универсальной лицензией в общем случае должен быть не менее 1 млрд рублей, а банка с базовой лицензией — не менее 300 млн рублей.

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Как сокращалось количество банков в последние годы

В 2023 году в России закрылось всего три банка, и во всех случаях прекращение деятельности было связано с их реорганизацией. С начала года ЦБ не отозвал ни одной банковской лицензии, то есть принудительно по решению регулятора другие пока не закрывались.

Аннулирование лицензии подразумевает закрытие кредитной организации по ее собственной инициативе, тогда как отзыв лицензии означает принудительное закрытие банка регулятором (за недостаточность капитала, предоставление недостоверной отчетности, рискованную кредитную политику, «отмывание» денег, нарушение обязательств перед кредиторами и вкладчиками).

Для сравнения: в 2022 году лицензий лишились два банка, а у семи они были аннулированы. В 2021-м было 20 отзывов лицензий, при этом добровольно ликвидировались девять участников рынка. В 2020 году ЦБ отозвал лицензии у 16 кредитных организаций, еще у 20 банков они были аннулированы.

Сколько банков может закрыться в 2023 и 2024 году

Основная волна отзывов банковских лицензий уже прошла, и уход с рынка того или иного игрока в будущем — это, скорее всего, частная история, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. «Глобально никаких изменений на банковском рынке до конца года я не вижу», — указывает он.

До конца 2023 года или в следующем году из-за убыточной деятельности и финансовых проблем могу зарыться до 10 банков, допускает в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Но о крупных игроках и речи не идет, это затронет совсем мелкие банки, уточняет эксперт. Их возможные проблемы он связывает с ужесточением условий для банков, в том числе относительно рекламы кредитных продуктов.

«В России большинство банков работает стабильно, однако доля убыточных банков остается существенной. ЦБ часто отзывал лицензии лет десять назад, после этого отзывов лицензий стало совсем мало, но банковский сектор чистится в том числе благодаря естественным банкротствам и закрытиям. Небольшие банки не выдерживают конкуренции», — поясняет Шнейдерман.

По его мнению, для оптимального функционирования банковской системы достаточно порядка 100 кредитных организаций.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие из российских банков могут закрыть

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов считает, что до конца года российский рынок могут покинуть 10–15 иностранных игроков. «Крупные банки станут еще крупнее, консолидация сектора продолжится. Более мелкие могут пострадать, но опять же, это до 10 банков. Итого, по самой радикальной оценке, не более 30 банков уйдут с рынка», — говорит он NEWS.ru.

Наиболее уязвимая группа банков — это банки с участием западного капитала, и они могут закрыться в ближайшее время, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. «Сама их бизнес-модель была рассчитана на активную поддержку из материнской компании в западных странах, а потеря этого источника фондирования приводит к печальным финансовым результатам», — поясняет он NEWS.ru. Кроме того, большинство их клиентов среди западных компаний ушли из России, лишив банки возможности заработка на их обслуживании.

Зарипов напоминает, что доля иностранных западных банков в 2022 году составляла около 5%. Часть из них уже ушла с российского рынка, и это не вызвало никакого серьезного влияния на банковский сектор.

«Данный процесс продолжится, а на смену западным иностранным банкам придут банки из дружественных стран», — прогнозирует Зарипов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит ли опасаться банковского кризиса

В банковском секторе периодически возникают кризисы ликвидности, которые сопровождаются оттоком вкладчиков, но сейчас каких-то структурных проблем здесь нет, убежден Андрей Сироткин. «Серьезные предпосылки для глобального кризиса в банковской системе отсутствуют», — подчеркивает он.

По словам эксперта, ЦБ с одной стороны, проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику, повышая ставку (и по всей видимости, завтра сделает это снова). С другой стороны, с точки зрения сохранения устойчивости банковского сектора он выполняет свою функцию и в случае необходимости оказывает банкам поддержку.

Рост объема убытков именно у убыточных банков не должен вызывать беспокойства, соглашается Ильяс Зарипов, ведь большинство кредитных организаций остаются прибыльными. «И никакой кризис отечественной банковской системе не угрожает», — заключает он.

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