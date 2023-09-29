ЦБ России может впервые обязать банки остановить продажу продуктов физлицам

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Эльвира Набиуллина

Центральный банк России планирует впервые воспользоваться своим правом на запрет продажи отдельными банками некоторых продуктов, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит «Российская газета», в Банке России видят положительные сдвиги в отношении защиты прав потребителей, однако определенные проблемы в этой сфере еще остаются. Речь идет о недобросовестной продаже продуктов.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк намерен бороться с недобросовестными продажами банковских продуктов. Такие банки будут наказывать крупными штрафами, размер которых может превышать 1 млрд рублей. Набиуллина отметила, что в настоящее время готовятся соответствующие законопроекты. Кроме того, регулятор может потребовать выкупить у клиентов финансовый продукт.

Некоторые банки говорят, что у нас прибыль от того, что мы вот так неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы, — рассказала она.

Набиуллина ранее рассказала о последствиях сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. По ее мнению, такое решение привело бы к ослаблению рубля. Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки не дает такого эффекта, который был при открытом счете капитала.