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09 июня 2026 в 18:40

К торгам по активам «Южуралзолота» не допустили одного претендента

Заявку претендента на аукцион по ЮГК отклонили из-за отсутствия задатка

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Заявка физического лица на очередной аукцион по продаже активов «Южуралзолота» (ЮГК) была отклонена, сообщается в извещении, опубликованном на сайте «ГИС торги». Единственную заявку подал М. Пимулин 5 июня 2026 года.

Претендент не был допущен к участию в торгах. Основанием для отказа в допуске послужило отсутствие подтверждения внесения задатка.

В извещении уточняется, что не было подтверждено поступление денежных средств в установленный срок. Задаток должен был поступить на счета, указанные в информационном сообщении.

Ранее сообщалось, что торги по продаже контрольного пакета акций группы «Южуралзолото» отменили из-за отсутствия претендентов, допущенных к лоту. При этом информация об отклоненных заявках не была представлена.

Прежде сообщалось, что итоги торгов подведут 18 мая. Шаг аукциона составлял 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей). Общая начальная стоимость имущества оценивалась в 162 млрд рублей. Самыми крупными частями актива стали доля в размере 67,2% в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (140,44 млрд рублей), 100% в ООО «Управляющая компания ЮГК» (9,12 млрд рублей) и 100% в ООО «Хоум» (10,44 млрд рублей).

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