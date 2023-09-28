В ЦБ рассказали о возможных последствиях сохранения ключевой ставки Набиуллина: при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс рубля был бы слабее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сохранение ключевой ставки в России на уровне 7,5-8,5% ослабило бы курс рубля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Мосфинфорума. Тем не менее, по ее словам, которые приводит РИА Новости, повышение ставки не дает такого эффекта, который был при открытом счете капитала.

Если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс (рубля — NEWS.ru) бы оказался более слабым, — сказала Набиуллина.

О том, что Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых, регулятор сообщил в пятницу, 15 сентября. Решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска.

Набиуллина заявила, что ЦБ повысил ключевую ставку до 13% для сокращения инфляции и инфляционных ожиданий. Само по себе резкое движение курса валют, по ее словам, не является риском финансовой стабильности.

Также увеличен и прогноз инфляции на 2023 год до 6-7% с учетом фактического ускорения темпов роста цен. По словам Набиуллиной, регулятор не прогнозирует риски для финансовой стабильности. В конце 2024 года «под влиянием действий» Банка России ключевая ставка вернется к целевому уровню и закрепится, заявила глава ЦБ.