Российский банк отчитался о росте чистой прибыли почти на 30%

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Прибыль российского банковского сектора в 2023 году может достигнуть 2,6 трлн рублей, полагают специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По словам специалистов, это максимальное значение в истории, прошлый рекорд был в 2021 году — 2,37 трлн рублей. В формирование прибыли банков большую роль сыграли операции с валютой.

Так, чистая прибыль Совкомбанка за I полугодие 2023 года составила 52 млрд рублей, по сравнению с первым кварталом 2023 года рост чистой прибыли составил 29%.

При этом рентабельность капитала (ROE) за 1 полугодие 2023 составила 55%, а за 12 месяцев по 30 июня 2023 г. – 62%, говорится в отчете финансовой организации. Розничный кредитный портфель вырос за 6 мес. на 15% до 674 млрд руб. благодаря росту ипотечного кредитования и автофинансового бизнеса. Также отмечается, что портфель корпоративных кредитов за первое полугодие текущего года вырос на 7% до 850 млрд руб.

«В первом полугодии мы показали выдающийся финансовый результат с одним из лучших показателей рентабельности капитала в финансовом секторе. Это стало возможным благодаря росту активов и доходов во всех бизнес-линиях и сильной командной работе. Главными драйверами стали розничный бизнес с ростом кредитного портфеля на 15%, корпоративный и небанковский бизнес, включая страхование и лизинг авто. Капитал Группы увеличился на треть с начала года, что создаёт устойчивую базу для дальнейшего уверенного роста. Мы ожидаем продолжения роста прибыли во втором полугодии и рекордную прибыль по итогам 2023 года», — заявил ервый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.